Выехал на встречку: на Чуйском тракте погиб водитель Toyota после столкновения с фурой

57-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда врачей.



— По предварительным данным установлено, что водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ 380432 под управлением 60-летнего водителя, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.