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Выехал на встречку: на Чуйском тракте погиб водитель Toyota после столкновения с фурой

57-летний мужчина ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска

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ДТП произошло на «Чуйском тракте»

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Вчера, 19 декабря, на 169-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», в 4 километрах от поселка Среднесибирского, столкнулись Toyota Land Cruiser и фура ГАЗ 380432.

57-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда врачей.

— По предварительным данным установлено, что водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ 380432 под управлением 60-летнего водителя, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобиль после ДТП оказался в кювете

Автомобиль после ДТП оказался в кювете

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На место ДТП выехал наряд дорожно-патрульной службы для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего в Тальменском районе Алтайского края.

Днем 19 декабря в Новосибирской области автомобиль врезался в столб из-за аварии.

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