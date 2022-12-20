Выехал на встречку: на Чуйском тракте погиб водитель Toyota после столкновения с фурой

Вчера, 19 декабря, на
— По предварительным данным установлено, что водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ 380432 под управлением
На место ДТП выехал наряд дорожно-патрульной службы для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего в Тальменском районе Алтайского края.
Днем 19 декабря в Новосибирской области автомобиль врезался в столб из-за аварии.