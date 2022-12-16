«Звуки были очень страшные»: всё, что известно о падении неопознанных летающих объектов под Волгоградом

Жуткие звуки в небе и падение обломков неопознанных летающих объектов привели к панике селян под Волгоградом. Фрагменты нескольких неизвестных аппаратов обнаружили днем
«Тут все деревья поснесло»
Первые фотографии и видео с места ЧП появились в соцсетях около 11 часов пятницы,
Группа местных жителей сразу же после случившегося отправилась на место происшествия. По словам жителей Еланского района, неопознанный объект рухнул на лесопосадку.
— Это ужас, здесь все деревья поснесло, — рассказывают взволнованные, запаниковавшие мужчины. — Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела.
На следующих кадрах мужчина показывает летящие по небу неопознанные объекты, попутно комментируя происходящее.
— Это уже третья ракета полетела, просто ракета! Я только до магазина дошел, — рассказывает мужчина.
«Место уже оцепили. Господь миловал, взрыва не было»
Судя по кадрам, на месте уже побывали сотрудники МЧС и специалисты ПАО «Россети — Юг». В ГУ МЧС России по Волгоградской области отказались комментировать происходящее и переадресовали журналистов в Министерство обороны. В пресс-службе ПАО «Россети — Юг» пообещали уточнить причину прибытия на место ЧП автомобиля компании и состояние местных электросетей.
Судя по реакции экстренных служб и местных властей на происшествие, складывается впечатление, что они решили полностью отстраниться от ситуации. Корреспонденты V1.RU обратились за комментариями в администрацию Еланского района Волгоградской области. В приемной журналистам сообщили, на рабочем месте нет ни главы района, ни его заместителей.
— Кто-то из заместителей на видеосовещании, кто-то уехал в банк, — сообщили в приемной. — А вообще-то у нас сейчас обед.
Корреспондентам удалось дозвониться до заместителя главы Еланского района Ольги Ананьевой, однако она отказалась сообщить подробности случившегося, коротко заявив, что пострадавших нет. Рассказать какие-либо сведения о случившемся отказался и начальник отдела мобилизационной работы, ЧС, ГО администрации Еланского муниципального района Виталий Меленберг.
На звонок редакции ответил и сам глава района Дмитрий Литвинов, но и он сообщил, что ничего не знает.
— Я сейчас нахожусь на больничном, но информации о подобных ЧП мне не поступало. Направьте письменный официальный запрос, и мы ответим вам в течение нескольких часов, — рассказал глава районной администрации Дмитрий Литвинов.
Официальный запрос был направлен по адресу, указанному Дмитрием Литвиновым и опубликованном на сайте районной администрации. На момент публикации ответа не поступало.
Позже информацию о падении неопознанных объектов журналистам V1.RU подтвердил источник в экстренных службах.
— Было такое обращение. На место выехали специалисты, что это упало, пока никто не знает, — рассказали в экстренных службах. — Специалисты выяснят, что там случилось. Господь миловал, взрыва не было, жертв и пострадавших тоже нет.
В пресс-службе Южного военного округа на звонки журналистов V1.RU не ответили. В командование направлен письменный запрос. На момент публикации ответа не поступало.
По информации некоторых читателей, инцидент произошел близ села Дубового. Информацию об этом честно и открыто журналистам прокомментировал глава Дубовского сельского поселения Алексей Голев.
— К счастью, погибших и пострадавших в результате ситуации нет, — успокоил местных жителей глава поселения. — Произошло это около 9 утра. Что-то упало в полях, а что-то — на территорию частного домовладения — поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных.
«Открылся люк и всё разлетелось»
Визуально обломки, упавшие на территории Еланского района, напоминают крылатую ракету большой дальности из семейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK. О поступлении этих ракет на вооружение воздушных сил РФ в 2012 году сообщал министр обороны Анатолий Сердюков. Впервые они применялись в Сирии против ИГИЛ (признана запрещенной организацией на территории РФ) в 2015 году.
Аналогичную версию выдвинул и один из читателей V1.RU, который на условиях анонимности рассказал журналистам о случившемся.
— Мой брат — офицер авиации, — утверждает собеседник редакции. — Звонил только что и сказал, что это мог быть наш самолет, который, вероятно, растерял по пути следования пустые заряды. Ничего на нас не летело. Может быть, открылся люк, и всё разлетелось по периметру. Если бы они были с зарядами, тут бы шарахнуло так, что мама не горюй.
Напомним, это уже не первый случай падения неизвестных летающих объектов, возможно, относящихся к Министерству обороны России. Так, ночью 4 апреля авиационная ракета попала в частный жилой дом в хуторе Фролов Обливского района, находящийся всего в нескольких километрах от границы Волгоградской области. К счастью, боеприпас не разорвался, а в буквальном смысле слова пробил стену и застрял в ней. Головная часть угодила в подвал, а «хвост» остался на участке. Хозяин дома, 70-летний Алексей Хоперский, говорил, что считал своим вторым днем рождения выздоровление от тяжелейшего ковида, а теперь снова благодарит бога за жизнь.