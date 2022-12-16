«Звуки были очень страшные»: всё, что известно о падении неопознанных летающих объектов под Волгоградом

Судя по реакции экстренных служб и местных властей на происшествие, складывается впечатление, что они решили полностью отстраниться от ситуации. Корреспонденты V1.RU обратились за комментариями в администрацию Еланского района Волгоградской области. В приемной журналистам сообщили, на рабочем месте нет ни главы района, ни его заместителей.

— Кто-то из заместителей на видеосовещании, кто-то уехал в банк, — сообщили в приемной. — А вообще-то у нас сейчас обед.

Корреспондентам удалось дозвониться до заместителя главы Еланского района Ольги Ананьевой, однако она отказалась сообщить подробности случившегося, коротко заявив, что пострадавших нет. Рассказать какие-либо сведения о случившемся отказался и начальник отдела мобилизационной работы, ЧС, ГО администрации Еланского муниципального района Виталий Меленберг.