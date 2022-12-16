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«Звуки были очень страшные»: всё, что известно о падении неопознанных летающих объектов под Волгоградом

Обломки рухнули на поля, лесопосадку и сараи

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Один из обломков упал на сарай

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Жуткие звуки в небе и падение обломков неопознанных летающих объектов привели к панике селян под Волгоградом. Фрагменты нескольких неизвестных аппаратов обнаружили днем 16 декабря в Еланском районе области. Пока экстренные службы и органы исполнительной власти отмалчиваются о происходящем, наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно о происшествии.

«Тут все деревья поснесло»

Первые фотографии и видео с места ЧП появились в соцсетях около 11 часов пятницы, 16 декабря, но позже были удалены автором. На кадрах отчетливо видны обломки неизвестного летающего аппарата. Некоторые из них были обнаружены в поле, другие повредили постройки местных жителей (судя по всему, сарай). На некоторых роликах объекты находятся еще в воздухе, пролетая над оператором и издавая жуткие звуки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатели V1.RU

Группа местных жителей сразу же после случившегося отправилась на место происшествия. По словам жителей Еланского района, неопознанный объект рухнул на лесопосадку.


— Это ужас, здесь все деревья поснесло, — рассказывают взволнованные, запаниковавшие мужчины. — Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела.

На следующих кадрах мужчина показывает летящие по небу неопознанные объекты, попутно комментируя происходящее.

— Это уже третья ракета полетела, просто ракета! Я только до магазина дошел, — рассказывает мужчина.

«Место уже оцепили. Господь миловал, взрыва не было»

Судя по кадрам, на месте уже побывали сотрудники МЧС и специалисты ПАО «Россети — Юг». В ГУ МЧС России по Волгоградской области отказались комментировать происходящее и переадресовали журналистов в Министерство обороны. В пресс-службе ПАО «Россети — Юг» пообещали уточнить причину прибытия на место ЧП автомобиля компании и состояние местных электросетей.

По информации местных властей, ЧП произошло около 9 утра

По информации местных властей, ЧП произошло около 9 утра

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Судя по реакции экстренных служб и местных властей на происшествие, складывается впечатление, что они решили полностью отстраниться от ситуации. Корреспонденты V1.RU обратились за комментариями в администрацию Еланского района Волгоградской области. В приемной журналистам сообщили, на рабочем месте нет ни главы района, ни его заместителей.

— Кто-то из заместителей на видеосовещании, кто-то уехал в банк, — сообщили в приемной. — А вообще-то у нас сейчас обед.

Корреспондентам удалось дозвониться до заместителя главы Еланского района Ольги Ананьевой, однако она отказалась сообщить подробности случившегося, коротко заявив, что пострадавших нет. Рассказать какие-либо сведения о случившемся отказался и начальник отдела мобилизационной работы, ЧС, ГО администрации Еланского муниципального района Виталий Меленберг.

Никто из официальных лиц не смог сказать, что это за обломки

Никто из официальных лиц не смог сказать, что это за обломки

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На звонок редакции ответил и сам глава района Дмитрий Литвинов, но и он сообщил, что ничего не знает.


— Я сейчас нахожусь на больничном, но информации о подобных ЧП мне не поступало. Направьте письменный официальный запрос, и мы ответим вам в течение нескольких часов, — рассказал глава районной администрации Дмитрий Литвинов.

Официальный запрос был направлен по адресу, указанному Дмитрием Литвиновым и опубликованном на сайте районной администрации. На момент публикации ответа не поступало.

Позже информацию о падении неопознанных объектов журналистам V1.RU подтвердил источник в экстренных службах.

— Было такое обращение. На место выехали специалисты, что это упало, пока никто не знает, — рассказали в экстренных службах. — Специалисты выяснят, что там случилось. Господь миловал, взрыва не было, жертв и пострадавших тоже нет.

Обломки ждут прибытия военных

Обломки ждут прибытия военных

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В пресс-службе Южного военного округа на звонки журналистов V1.RU не ответили. В командование направлен письменный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

По информации некоторых читателей, инцидент произошел близ села Дубового. Информацию об этом честно и открыто журналистам прокомментировал глава Дубовского сельского поселения Алексей Голев.

— К счастью, погибших и пострадавших в результате ситуации нет, — успокоил местных жителей глава поселения. — Произошло это около 9 утра. Что-то упало в полях, а что-то — на территорию частного домовладения — поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных.

Месиво из металла и проводов

Месиво из металла и проводов

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«Открылся люк и всё разлетелось»

Визуально обломки, упавшие на территории Еланского района, напоминают крылатую ракету большой дальности из семейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK. О поступлении этих ракет на вооружение воздушных сил РФ в 2012 году сообщал министр обороны Анатолий Сердюков. Впервые они применялись в Сирии против ИГИЛ (признана запрещенной организацией на территории РФ) в 2015 году.

Аналогичную версию выдвинул и один из читателей V1.RU, который на условиях анонимности рассказал журналистам о случившемся.

Ракета Х-101 вблизи

Ракета Х-101 вблизи

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— Мой брат — офицер авиации, — утверждает собеседник редакции. — Звонил только что и сказал, что это мог быть наш самолет, который, вероятно, растерял по пути следования пустые заряды. Ничего на нас не летело. Может быть, открылся люк, и всё разлетелось по периметру. Если бы они были с зарядами, тут бы шарахнуло так, что мама не горюй.

Напомним, это уже не первый случай падения неизвестных летающих объектов, возможно, относящихся к Министерству обороны России. Так, ночью 4 апреля авиационная ракета попала в частный жилой дом в хуторе Фролов Обливского района, находящийся всего в нескольких километрах от границы Волгоградской области. К счастью, боеприпас не разорвался, а в буквальном смысле слова пробил стену и застрял в ней. Головная часть угодила в подвал, а «хвост» остался на участке. Хозяин дома, 70-летний Алексей Хоперский, говорил, что считал своим вторым днем рождения выздоровление от тяжелейшего ковида, а теперь снова благодарит бога за жизнь.

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