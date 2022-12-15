Загоревшийся самолет Ан-12 совершил вынужденную посадку в Толмачево — подробности инцидента

В аэропорту Толмачево сообщили, что самолет Ан-12, который сегодня, 15 декабря, загорелся в аэропорту, совершил вынужденную посадку. Как отметили в пресс-службе, инцидент произошел в 12:57.
— Экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе 4-го двигателя. Аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано, — сообщили в пресс-службе Толмачево.
В аэропорту уточнили, что пострадавших нет.
Информацию о посадке самолета НГС также подтвердили в пресс-службе корпорации «Иркут», которой принадлежит воздушное судно. В компании уточнили, что инцидент произошел в связи с возгоранием одного из двигателей самолета. Судно выполняло рейс по маршруту Иркутск — Москва.
— Транспортный самолет Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в связи с возгоранием одного из четырех двигателей. Посадка прошла успешно. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, — сообщили в пресс-службе организации. — Бортовая система пожаротушения сработала штатно, на взлетно-посадочной полосе самолет встретили пожарные команды, которые окончательно устранили возгорание.
Отмечается, что в результате происшествия находившееся на борту авиационное имущество не пострадало.
В конце ноября самолет Новокузнецк — Санкт-Петербург совершил незапланированную посадку в Новосибирске. Как сообщил НГС источник, инцидент произошел из-за технического состояния воздушного судна.