Мужчина погиб от взрыва печного котла в Новосибирской области

Прокуратура Карасукского района проводит проверку по факту гибели мужчины после взрыва котла отопления.
— 23 ноября в гараже по улице Союзной в городе Карасук при проведении ремонтных работ отопления произошел взрыв печного котла. Мужчина получил телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, от полученных травм мужчина умер в больнице.
Ранее следователи начали проверку после пожара в 10-этажке на Титова в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске. По данным СК по региону, в квартире произошел взрыв газового баллона.