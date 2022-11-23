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Тема дняСостояние пострадавшего в пожаре на Чистой Слободе
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Мужчина погиб от взрыва печного котла в Новосибирской области

От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении

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Погибший ремонтировал отопительный котел

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Прокуратура Карасукского района проводит проверку по факту гибели мужчины после взрыва котла отопления.

— 23 ноября в гараже по улице Союзной в городе Карасук при проведении ремонтных работ отопления произошел взрыв печного котла. Мужчина получил телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, от полученных травм мужчина умер в больнице.

Ранее следователи начали проверку после пожара в 10-этажке на Титова в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске. По данным СК по региону, в квартире произошел взрыв газового баллона.

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ВзрывПогиб мужчинаПрокуратура
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