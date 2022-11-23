Мужчина погиб от взрыва печного котла в Новосибирской области

Прокуратура Карасукского района проводит проверку по факту гибели мужчины после взрыва котла отопления.



— 23 ноября в гараже по улице Союзной в городе Карасук при проведении ремонтных работ отопления произошел взрыв печного котла. Мужчина получил телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства.



По данным прокуратуры, от полученных травм мужчина умер в больнице.

