15-летний юноша пропал под Новосибирском

В Новосибирской области в рабочем поселке Кольцово пропал 15-летний Юрий Соколов. Местонахождение молодого человека неизвестно с 6 ноября.



— Мальчик у нас ранее не убегал, в поле зрения органов ПДН не попадал. Сегодня рано утром родные обнаружили, что его нет дома. После удалось установить, что в три часа ночи из Кольцово он уехал на такси. Причина такого поступка неизвестна. Связи с ним нет, его симкарта осталась дома, но его документов родные дома не нашли. По данным полиции на поезде и самолете город не покидал, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

