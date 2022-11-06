15-летний юноша пропал под Новосибирском
Молодой человек ушел в неизвестном направлении
В Новосибирской области в рабочем поселке Кольцово пропал 15-летний Юрий Соколов. Местонахождение молодого человека неизвестно с 6 ноября.
— Мальчик у нас ранее не убегал, в поле зрения органов ПДН не попадал. Сегодня рано утром родные обнаружили, что его нет дома. После удалось установить, что в три часа ночи из Кольцово он уехал на такси. Причина такого поступка неизвестна. Связи с ним нет, его симкарта осталась дома, но его документов родные дома не нашли. По данным полиции на поезде и самолете город не покидал, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Юрия: рост — 178 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие штаны, черные кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
Напомним, продолжаются поиски новосибирца Андрея Высевко. Мужчина пропал 4 июля, когда отправился на заработки в Омск.