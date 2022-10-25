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Школы в Чите эвакуируют из-за сообщения о минировании

Полиция пока не комментирует происходящее

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Ученики школы № 11 стоят на стадионе

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Школы в Чите эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, детей выводят на прилегающую территорию, сообщил ИА «Чита.Ру» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщения также получены персонально из школ № 11 и 49.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю оперативный комментарий получить не удалось.

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ШколыЭвакуация школьников
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