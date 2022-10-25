Школы в Чите эвакуируют из-за сообщения о минировании
Полиция пока не комментирует происходящее
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Школы в Чите эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, детей выводят на прилегающую территорию, сообщил ИА «Чита.Ру» источник, знакомый с ситуацией.
Сообщения также получены персонально из школ
В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю оперативный комментарий получить не удалось.
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