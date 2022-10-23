Сорванная с общежития крыша: короткое видео о происшествии — что известно к этому часу
Электрики уже начали возвращать свет в здание
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Электрики начали обход здания общежития, с которого ветром сорвало крышу, — часть помещений затопило, но при этом в коридорах уже начали давать свет.
Напомним, что инцидент произошел сегодня, 23 октября, около 08:00. Рассказываем и показываем, что произошло в коротком видео.
Что известно на 14:00:
- по данным ГУ МЧС по Новосибирской области — пострадавших среди людей нет, повреждены две машины, электропроводка, система отопления;
- жителей разместили в школе, привезли им еды;
- глава Ленинского района Александр Гриб заявил, что будет расселение в маневренный фонд из поврежденных комнат и, по предварительным оценкам экспертов, дом можно будет отремонтировать;
- продолжается разбор рухнувших конструкций;
- прокуратура Новосибирской области начала проверку происшествия. Будет проверена своевременность выполнения работ по капитальному ремонту и обслуживанию дома.
Мы собираем все, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.