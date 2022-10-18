Число погибших при крушении самолета в Краснодарском крае выросло до
13 человек
Среди них трое детей
После разбора завалов на месте крушения самолета спасатели обнаружили еще несколько тел. Таким образом, по данным на утро
Четырех пострадавших доставили в Краснодарскую краевую больницу, остальные лечатся в Ейске.
В МЧС РФ добавили, что за время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, эвакуированы 360.
Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик
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