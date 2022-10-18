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Военный самолет упал в ЕйскеПодробности

Число погибших при крушении самолета в Краснодарском крае выросло до 13 человек

Среди них трое детей

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Так выглядит дом, на который упал военный самолет

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После разбора завалов на месте крушения самолета спасатели обнаружили еще несколько тел. Таким образом, по данным на утро 18 октября, погибли 13 человек, в том числе 3 детей. Пострадали 19 человек, сообщил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко.

Четырех пострадавших доставили в Краснодарскую краевую больницу, остальные лечатся в Ейске.

В МЧС РФ добавили, что за время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, эвакуированы 360.

Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 врезался в жилой дом в Ейске — начался пожар, охвативший все девять этажей. Хотя большую часть жильцов эвакуировали, многие не смогли выбраться из здания невредимыми. Пилоты успели катапультироваться. Журналисты 161.RU находятся на месте трагедии, они показали, что происходило ночью у разрушенного дома.

МЧСМинздравМихаил МурашкоУпал самолетЕйск
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