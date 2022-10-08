«Повреждения серьезные, но движение по мосту откроем уже в ближайшие дни». Что говорят эксперты о разрушенном Крымском мосте

«Я не знаю, насколько поврежден железнодорожный пролет. По фотографиям этого не понять. В принципе, мы наловчились автодорожные пролеты восстанавливать достаточно быстро. Хотя боюсь тыкать пальцем в небо. Конечно, повреждения плохие, но не смертельные. К тому же, как я понимаю, запустили уже паромную переправу. На время ремонта она может легко дублировать проезд по мосту. А ремонт может занять как неделю, так и месяц. Сейчас никто не скажет. А по ремонту железнодорожного проезда всё зависит от того, насколько сильно при пожаре повредили железные конструкции. Лично я призываю не паниковать. Главное, что не тронуты арочные пролеты», — заявил Александр Ильич.

