Тройное ДТП на Большевистской: трех человек увезли в больницу
Авария произошла вчера ночью
Вчера, 7 октября, в 23:15 в Октябрьском районе на Большевистской произошло тройное ДТП. В результате аварии трех человек доставили в больницу. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску,
В результате ДТП пострадали три человека:
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Вчера днем на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова в Новосибирске столкнулись несколько машин. Одна из них оказалась под автобусом.