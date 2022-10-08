Тройное ДТП на Большевистской: трех человек увезли в больницу

Вчера, 7 октября, в 23:15 в Октябрьском районе на Большевистской произошло тройное ДТП. В результате аварии трех человек доставили в больницу. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 21-летний водитель на Nissan Bluebird ехал в сторону улицы Днепрогэсовской, столкнулся с автомобилем Lincoln, который двигался в попутном направлении. После чего автомобиль Nissan Bluebird столкнулся с Honda Shuttle, который ехал во встречном направлении.