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Тройное ДТП на Большевистской: трех человек увезли в больницу

Авария произошла вчера ночью

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Авария произошла вчера ночью

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Вчера, 7 октября, в 23:15 в Октябрьском районе на Большевистской произошло тройное ДТП. В результате аварии трех человек доставили в больницу. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 21-летний водитель на Nissan Bluebird ехал в сторону улицы Днепрогэсовской, столкнулся с автомобилем Lincoln, который двигался в попутном направлении. После чего автомобиль Nissan Bluebird столкнулся с Honda Shuttle, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали три человека: 21-летний водитель Nissan, 46-летний водитель Honda и его пассажирка — 45-летняя женщина.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вчера днем на пересечении улицы Ленина и проспекта Димитрова в Новосибирске столкнулись несколько машин. Одна из них оказалась под автобусом.

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