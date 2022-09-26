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Спецоперация на Украине

В военкомате в Иркутской области произошла стрельба

Стрелявшего уже задержали

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Стрелка уже задержали, пока неизвестно, подлежал ли он мобилизации

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В Усть-Илимске произошла стрельба в военкомате. Об этом сообщил telegram-канал Babr Mash, факт подтвердили «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Подробности случившегося уточняются.

Как сообщил «ИрСити» источник в правоохранительных органов, информация о гибели начальника призывной комиссии, где произошла стрельба, недостоверна, военком жив.

Стрелок уже задержан. Был он из числа подлежащих частичной мобилизации или нет, источник не сообщил.

Иркутская областьВоенкоматСпецоперация
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