В военкомате в Иркутской области произошла стрельба
Стрелявшего уже задержали
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В Усть-Илимске произошла стрельба в военкомате. Об этом сообщил telegram-канал Babr Mash, факт подтвердили «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Подробности случившегося уточняются.
Как сообщил «ИрСити» источник в правоохранительных органов, информация о гибели начальника призывной комиссии, где произошла стрельба, недостоверна, военком жив.
Стрелок уже задержан. Был он из числа подлежащих частичной мобилизации или нет, источник не сообщил.