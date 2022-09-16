25-летний мотоциклист погиб в ДТП на трассе — он ехал в сторону Новосибирска
Авария произошла на трассе «Чуйский тракт»
Сегодня днем на трассе Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль ВАЗ 2114. В результате ДТП 25-летний мотоциклист погиб от полученных травм. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
Авария произошла примерно в 15:10, мужчина 25 лет, управляя Yamaha, ехал из Барнаула в направлении Новосибирска по трассе Р-256 «Чуйский тракт». На 82 км трассы он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2114, который выезжал на автодорогу с обочины.
— В результате происшествия мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы не совместимые с жизнью, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Недавно мы писали о том, что в Кировском районе водитель седана KIA Rio столкнулся с мотоциклистом. Водитель мотоцикла попал в больницу.