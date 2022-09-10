Мотоциклист попал в больницу после столкновения с Kia Rio около «Меги» — видео с последствиями аварии
Водитель седана не пострадал
Сегодня днем, в Кировском районе водитель седана Kia Rio столкнулся с мотоциклистом. Пострадал водитель мотоцикла.
Авария произошла в 15 часов. Как рассказали в городской ГИБДД, 36-летний мужчина на Kia Rio ехал по Мира со стороны Ватутина. В районе «Меги» «не предоставил преимущество в движении» и столкнулся с мотоциклом Suzuki. Мотоциклом управлял 28-летний мужчина.
— В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД.
В паблике «АСТ-54» «ВКонтакте»появилось видео с последствиями аварии. На кадрах видно, что у Kia повреждена боковая часть.
В ночь на 23 августа на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz. В ДТП погибли 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек.