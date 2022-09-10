Мотоциклист попал в больницу после столкновения с Kia Rio около «Меги» — видео с последствиями аварии

Сегодня днем, в Кировском районе водитель седана Kia Rio столкнулся с мотоциклистом. Пострадал водитель мотоцикла.

Авария произошла в 15 часов. Как рассказали в городской ГИБДД, 36-летний мужчина на Kia Rio ехал по Мира со стороны Ватутина. В районе «Меги» «не предоставил преимущество в движении» и столкнулся с мотоциклом Suzuki. Мотоциклом управлял 28-летний мужчина.