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Тема дняСмертельное ДТП в Искитимском районе
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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с Kia Rio около «Меги» — видео с последствиями аварии

Водитель седана не пострадал

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На месте работали ГИББ и врачи

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Сегодня днем, в Кировском районе водитель седана Kia Rio столкнулся с мотоциклистом. Пострадал водитель мотоцикла.

Авария произошла в 15 часов. Как рассказали в городской ГИБДД, 36-летний мужчина на Kia Rio ехал по Мира со стороны Ватутина. В районе «Меги» «не предоставил преимущество в движении» и столкнулся с мотоциклом Suzuki. Мотоциклом управлял 28-летний мужчина.

Водителя мотоцикла увезли в больницу

Водителя мотоцикла увезли в больницу

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— В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД.

В паблике «АСТ-54» «ВКонтакте»появилось видео с последствиями аварии. На кадрах видно, что у Kia повреждена боковая часть.

В ночь на 23 августа на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz. В ДТП погибли 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек.

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