3-летняя малышка погибла в приемной семье. Кто должен ответить за ее мучительную смерть? Видео
В Сретенске 3 сентября в бане обварилась девочка. Рассказываем, что известно о случившемся
Трехлетняя девочка, которая находилась под опекой 40-летней жительницы Сретенска Забайкальского края, погибла в ночь на 4 сентября — накануне она находилась с приемной матерью в бане, где поскользнулась и пролила на себя таз с горячей водой. Женщина оставила девочку после происшествия дома, даже не вызвав медиков, и та скончалась. Утром уже мертвую девочку она посадила в коляску и отвезла на станцию скорой.
Гибелью ребенка занялись правоохранительные органы Забайкалья. В том числе они выяснят, как приемная мать получила разрешение взять девочку из детдома, зададут вопросы органам опеки и другим причастным чиновникам. Мы следим за развитием событий.
Всё, что известно об этом случае, — в коротком видео.
Прочитать репортаж с похорон малышки можно здесь.