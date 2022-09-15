20idei
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 7/10
usd 59.78
eur 59.84
Тема дняЗакрытие сети гастрономов
Все новости
Все новости

3-летняя малышка погибла в приемной семье. Кто должен ответить за ее мучительную смерть? Видео

В Сретенске 3 сентября в бане обварилась девочка. Рассказываем, что известно о случившемся

2 109

Баня, в которой всё произошло

Поделиться

Трехлетняя девочка, которая находилась под опекой 40-летней жительницы Сретенска Забайкальского края, погибла в ночь на 4 сентября — накануне она находилась с приемной матерью в бане, где поскользнулась и пролила на себя таз с горячей водой. Женщина оставила девочку после происшествия дома, даже не вызвав медиков, и та скончалась. Утром уже мертвую девочку она посадила в коляску и отвезла на станцию скорой.

Гибелью ребенка занялись правоохранительные органы Забайкалья. В том числе они выяснят, как приемная мать получила разрешение взять девочку из детдома, зададут вопросы органам опеки и другим причастным чиновникам. Мы следим за развитием событий.

Всё, что известно об этом случае, — в коротком видео.

Прочитать репортаж с похорон малышки можно здесь.

Гибель ребенкаОжогПриемные семьиРебенокУголовное делоСретенск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2