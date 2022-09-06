Трое подростков избили
46-летнего мужчину на Вокзальной магистрали, украли у него вещи и сбежали
Ущерб составил больше 200 тысяч рублей
4 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска трое подростков избили и обворовали
Инцидент произошел ночью в заведении «24 градуса» на Вокзальной магистрали. В самом заведении затруднились прокомментировать инцидент. По версии следствия, двое
— Нанесли ему руками и ногами множественные удары в область тела и головы. После этого с корыстной целью беспрепятственно завладели находящимся при нем имуществом на общую сумму 226 тысяч рублей и скрылись с места преступления, — рассказали в СК.
В пресс-службе полиции уточнили, что у потерпевшего украли мобильный телефон, очки, часы и деньги.
Вскоре их задержали полицейские, но позже отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Расследование продолжается, следователи назначили ряд экспертиз.
В середине августа несколько подростков напали на