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Трое подростков избили 46-летнего мужчину на Вокзальной магистрали, украли у него вещи и сбежали

Ущерб составил больше 200 тысяч рублей

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Следователи возбудили уголовное дело

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4 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска трое подростков избили и обворовали 46-летнего мужчину. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел ночью в заведении «24 градуса» на Вокзальной магистрали. В самом заведении затруднились прокомментировать инцидент. По версии следствия, двое 15-летних и 19-летний жители Искитимского района напали на 46-летнего незнакомца.

— Нанесли ему руками и ногами множественные удары в область тела и головы. После этого с корыстной целью беспрепятственно завладели находящимся при нем имуществом на общую сумму 226 тысяч рублей и скрылись с места преступления, — рассказали в СК.

В пресс-службе полиции уточнили, что у потерпевшего украли мобильный телефон, очки, часы и деньги.

Вскоре их задержали полицейские, но позже отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Расследование продолжается, следователи назначили ряд экспертиз.

В середине августа несколько подростков напали на 12-летнего мальчика, который заступился за другого ребенка. Инцидент произошел возле ГПНТБ, историей заинтересовалась полиция и Бастрыкин.

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