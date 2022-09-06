Трое подростков избили 46-летнего мужчину на Вокзальной магистрали, украли у него вещи и сбежали

4 сентября в Железнодорожном районе Новосибирска трое подростков избили и обворовали 46-летнего мужчину. Следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел ночью в заведении «24 градуса» на Вокзальной магистрали. В самом заведении затруднились прокомментировать инцидент. По версии следствия, двое 15-летних и 19-летний жители Искитимского района напали на 46-летнего незнакомца.

— Нанесли ему руками и ногами множественные удары в область тела и головы. После этого с корыстной целью беспрепятственно завладели находящимся при нем имуществом на общую сумму 226 тысяч рублей и скрылись с места преступления, — рассказали в СК.