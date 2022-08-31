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«Газель» сбила 13-летнего велосипедиста в Новосибирске

Подростка увезли в больницу с травмами

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В Новосибирске 13-летний велосипедист попал под колеса «Газели». ДТП произошло вечером 31 августа на Проезде Энергетиков в Ленинском районе, у остановки «Автобаза». Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— 43-летний мужчина двигался по улице Проезд Энергетиков в сторону улицы Большой. В пути следования у дома № 3 по улице Проезд Энергетиков, совершил наезд на велосипедиста, который в пути следования не справился с управлением и выехал на проезжую часть, — пояснили в инспекции.

В аварии пострадал подросток. Его увезли в больницу. На месте работают специалисты ДПС, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце августа 49-летняя женщина наехала на 12-летнего мальчика в одном из дворов Академгородка.

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