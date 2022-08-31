«Газель» сбила 13-летнего велосипедиста в Новосибирске
Подростка увезли в больницу с травмами
В Новосибирске 13-летний велосипедист попал под колеса «Газели». ДТП произошло вечером 31 августа на Проезде Энергетиков в Ленинском районе, у остановки «Автобаза». Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
— 43-летний мужчина двигался по улице Проезд Энергетиков в сторону улицы Большой. В пути следования у дома
В аварии пострадал подросток. Его увезли в больницу. На месте работают специалисты ДПС, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В конце августа 49-летняя женщина наехала на 12-летнего мальчика в одном из дворов Академгородка.