Били, унижали и издевались. Как и почему три девочки-подростка напали на инвалида — репортаж

Семью девочки женщина знает не первый год. Для нее лично такое поведение школьницы удивительно, ведь, по мнению Людмилы, семья благополучная. Мама хоть и имеет проблемы со здоровьем, но работает.



— Они вроде всегда хорошо одеты, семья приличная, купили дом большой, хороший. Мать больная в магазине работает, она сердечница, но пашет. Если бы вовремя мама отправила к психологу или прокуратура бы сказала, что нужно с психологом поработать, может, этого бы и не было. Маша вообще безбашенная на всю голову. В 14 лет стала жить с мужиком, ему 45 лет, 10 лет за убийство отсидел. Сейчас его тоже посадили из-за того, что не отмечался, на два месяца, — говорит Людмила.



Другая жительница тоже рассказывает, что у семьи неоднозначная репутация в селе. С хорошей стороны она говорит о старших сводных сестрах и брате 15-летней Маши.

