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28-летний водитель погиб в аварии в НСО — его автомобиль улетел в кювет и перевернулся

Троих пассажиров госпитализировали

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Водитель не справился с управлением и улетел в овраг

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27 августа в Карасукском районе водитель на автомобиле Subaru Forester не справился с управлением и улетел в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП водитель погиб на месте, трех пассажиров госпитализировали. Информацию об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Авария произошла в 21:00. 28-летний водитель ехал из села Новокарасук в направлении города Карасука. В автомобиле были еще трое мужчин: 52 лет, 46 лет и 29 лет. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

— В результате происшествия водитель погиб на месте аварии, трое мужчин с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

В пятницу три человека пострадали в серьезной аварии в Ордынском районе Новосибирской области. Выезжая со второстепенной дороги, водитель Datsun on-DO не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Toyota Corolla. По словам очевидцев, в аварии пострадали жених и невеста.

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