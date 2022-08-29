28-летний водитель погиб в аварии в НСО — его автомобиль улетел в кювет и перевернулся

27 августа в Карасукском районе водитель на автомобиле Subaru Forester не справился с управлением и улетел в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП водитель погиб на месте, трех пассажиров госпитализировали. Информацию об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Авария произошла в 21:00. 28-летний водитель ехал из села Новокарасук в направлении города Карасука. В автомобиле были еще трое мужчин: 52 лет, 46 лет и 29 лет. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.