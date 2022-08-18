Убежал из больницы:
9-летний мальчик пропал в Калининском районе
До этого Егор не пропадал
Днем 18 августа в Новосибирске пропал
— Находился с мамой в лечебном учреждении, сорвался, убежал. Ребенок проживает в другом районе города, сюда приезжает только в сопровождении родителей. Района этого не знает, куда может уйти или уехать, на данный момент неизвестно, — сообщила рассказала НГС руководитель отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.
Сейчас на место выехали автономные экипажи волонтеров, там они отрабатывают первые задачи. До этого мальчик не пропадал, телефона у него с собой нет.
Согласно ориентировке, рост Егора 140 сантиметров, у него плотное телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Одет был в бордовую кофту на молнии с капюшоном, светло-голубую футболку и темно-синие джинсы, на ногах — синие туфли.
Вчера в Искитиме пропала