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Убежал из больницы: 9-летний мальчик пропал в Калининском районе

До этого Егор не пропадал

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Егор был с мамой в больнице, но в какой-то момент убежал

Егор был с мамой в больнице, но в какой-то момент убежал

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Днем 18 августа в Новосибирске пропал 9-летний Егор Писанко. Помощи в поисках попросили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Находился с мамой в лечебном учреждении, сорвался, убежал. Ребенок проживает в другом районе города, сюда приезжает только в сопровождении родителей. Района этого не знает, куда может уйти или уехать, на данный момент неизвестно, — сообщила рассказала НГС руководитель отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.

Сейчас на место выехали автономные экипажи волонтеров, там они отрабатывают первые задачи. До этого мальчик не пропадал, телефона у него с собой нет.

Согласно ориентировке, рост Егора 140 сантиметров, у него плотное телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Одет был в бордовую кофту на молнии с капюшоном, светло-голубую футболку и темно-синие джинсы, на ногах — синие туфли.

Вчера в Искитиме пропала 10-летняя Валерия, девочка убежала из дома. Спустя несколько часов ее нашли сотрудники полиции.

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