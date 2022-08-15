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В Новосибирске загорелся барак на Никитина — о его сносе говорили три года назад

В бараке сгорели две комнаты на втором этаже

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Пожар начался вечером 15 августа

Пожар начался вечером 15 августа

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В Новосибирске 15 августа загорелся барак на Никитина, 132. Как рассказали в АСТ-54, расселенный двухэтажный барак загорелся около 18:30.

— Около 18:40 поступило сообщение о дыме из окна в двухэтажном доме по улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горели две комнаты на втором этаже расселенного и ранее горевшего барака. В течение 11 минут с момента прибытия открытое горение ликвидировано. Внутри людей не обнаружено. Предварительная площадь пожара составила 50 кв. м, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

О сносе барака на Никитина, 132 говорили еще в 2019 году. Юрий Кошелевз МКУ «Городское жилищное агентство» рассказал НГС, что процесс сноса замедляет нововведение — теперь на демонтаж конструкций необходимо готовить проект. В первую очередь собирались сносить здания на Никитина 140а и 132. В 2019 году на Никитина начали разбирать бараки и часть зданий оказались полуразрушенными.

Вечером 11 августа в Ленинском районе Новосибирска загорелась одна из квартир дома на Колхидской, 3. Из пожара эвакуировали двух детей.

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