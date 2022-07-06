Стали известны подробности спасения мужчины, упавшего в Обь с Димитровского моста
Пострадавшего отвезли в больницу
В Управлении МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу рассказали, как на прошлой неделе в Новосибирске спасли мужчину, упавшего в реку Обь с моста. Ранее о происшествии, 29 июня, рассказали спасатели МАСС.
Сообщение о происшествии поступило в линейный отдел МВД в речном порту в 20:10. К месту на катере отправились старший сержант полиции Александр Салько и оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков Андрей Палкин.
— Обследуя акваторию реки в районе новосибирского аквапарка, полицейские заметили вблизи левого берега плывущего вниз по течению человека и направили катер к нему. Александр Салько вытащил обессилевшего гражданина из воды на борт и оказал ему доврачебную помощь, — говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по СФО.
Катер причалил к берегу, и пострадавшего
Днем в воскресенье, 3 июля, с Октябрьского моста в Новосибирске упал