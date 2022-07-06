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Стали известны подробности спасения мужчины, упавшего в Обь с Димитровского моста

Пострадавшего отвезли в больницу

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Полицейские подняли пострадавшего на борт катера

Полицейские подняли пострадавшего на борт катера

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В Управлении МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу рассказали, как на прошлой неделе в Новосибирске спасли мужчину, упавшего в реку Обь с моста. Ранее о происшествии, 29 июня, рассказали спасатели МАСС.

Сообщение о происшествии поступило в линейный отдел МВД в речном порту в 20:10. К месту на катере отправились старший сержант полиции Александр Салько и оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков Андрей Палкин.

— Обследуя акваторию реки в районе новосибирского аквапарка, полицейские заметили вблизи левого берега плывущего вниз по течению человека и направили катер к нему. Александр Салько вытащил обессилевшего гражданина из воды на борт и оказал ему доврачебную помощь, — говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по СФО.

Катер причалил к берегу, и пострадавшего 33-летнего мужчину передали бригаде врачей скорой помощи. Его доставили в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Днем в воскресенье, 3 июля, с Октябрьского моста в Новосибирске упал 22-летний парень. Из воды его доставали спасатели.

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