Стали известны подробности спасения мужчины, упавшего в Обь с Димитровского моста

В Управлении МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу рассказали, как на прошлой неделе в Новосибирске спасли мужчину, упавшего в реку Обь с моста. Ранее о происшествии, 29 июня, рассказали спасатели МАСС.

Сообщение о происшествии поступило в линейный отдел МВД в речном порту в 20:10. К месту на катере отправились старший сержант полиции Александр Салько и оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков Андрей Палкин.