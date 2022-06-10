СЕЙЧАС +28°С
Пробки 6/10
usd 58.39
eur 62.09
СрочноТрое пострадали в массовом ДТП
Все новости
Все новости

Две «Лады» и УАЗ устроили ДТП на Первомайке — пострадали две женщины и подросток

Всех пострадавших увезли в больницу

2 518
Авария произошла в 15 часов

Авария произошла в 15 часов

Поделиться

Днем в пятницу, 10 июня, в Первомайском районе Новосибирска столкнулись три отечественных автомобиля. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

— Сегодня в 15 часов на территории Первомайского района водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Приора», двигаясь по улице без названия, вблизи дома № 2/1 по улице Ученической совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта» под управлением водителя 1978 года рождения. Затем «Лада-Гранта» совершила столкновение с автомобилем «УАЗ-Патриот» под управлением водителя 1972 года рождения, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадали три пассажирки автомобиля «Лада-Гранта» — женщины 1981 и 1999 года рождения, а также девочка 2009 года рождения. Всех пострадавших увезли в больницу. Характер их травм уточняется.

Минувшим вечером в Новосибирске на улице Большевистской произошло массовое ДТП. 53-летний водитель Toyota Corolla врезался сначала в подметальную машину, а после — в Hyundai Solaris. Одного из водителей пришлось вырезать из машины.

ГИБДДмассовое ДТПпострадал подросток
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2