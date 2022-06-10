Две «Лады» и УАЗ устроили ДТП на Первомайке — пострадали две женщины и подросток

Днем в пятницу, 10 июня, в Первомайском районе Новосибирска столкнулись три отечественных автомобиля. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

— Сегодня в 15 часов на территории Первомайского района водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Приора», двигаясь по улице без названия, вблизи дома № 2/1 по улице Ученической совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта» под управлением водителя 1978 года рождения. Затем «Лада-Гранта» совершила столкновение с автомобилем «УАЗ-Патриот» под управлением водителя 1972 года рождения, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.