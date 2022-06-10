Две «Лады» и УАЗ устроили ДТП на
Первомайке — пострадали две женщины и подросток
Всех пострадавших увезли в больницу
Днем в пятницу, 10 июня, в Первомайском районе Новосибирска столкнулись три отечественных автомобиля. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
— Сегодня в 15 часов на территории Первомайского района водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Приора», двигаясь по улице без названия, вблизи дома
В аварии пострадали три пассажирки автомобиля «Лада-Гранта» — женщины 1981 и 1999 года рождения, а также девочка 2009 года рождения. Всех пострадавших увезли в больницу. Характер их травм уточняется.
Минувшим вечером в Новосибирске на улице Большевистской произошло массовое ДТП.