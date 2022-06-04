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76-летняя сибирячка пропала в Дзержинском районе — у нее проблемы с памятью

На ее поиски вышли волонтеры «ЛизыАлерт»

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Волонтеры «ЛизыАлерт» начали поиски с Дзержинского района

Волонтеры «ЛизыАлерт» начали поиски с Дзержинского района

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В Дзержинском районе Новосибирска 4 июня пропала 76-летняя Людмила Трофимовна Антропова. Женщина ушла из специализированного учреждения. Волонтеры «ЛизыАлерт» выехали на поиски.

— Ушла сегодня в 8 часов утра. Имеет проблемы с памятью. Заявил нам ее представитель учреждения, в котором она живет, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Людмила Антропова ушла в темно-синем велюровом костюме и домашних тапочках. Ее рост — 170 сантиметров, волосы темно-русые с проседью.

В Новосибирской области, в Бердске, пропала 61-летняя женщина. Местонахождение Ларисы Шкарупы неизвестно с 16 апреля.

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