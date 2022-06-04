76-летняя сибирячка пропала в Дзержинском районе — у нее проблемы с памятью
На ее поиски вышли волонтеры «ЛизыАлерт»
В Дзержинском районе Новосибирска 4 июня пропала
— Ушла сегодня в 8 часов утра. Имеет проблемы с памятью. Заявил нам ее представитель учреждения, в котором она живет, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Людмила Антропова ушла в темно-синем велюровом костюме и домашних тапочках. Ее рост — 170 сантиметров, волосы темно-русые с проседью.
В Новосибирской области, в Бердске, пропала