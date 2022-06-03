В центре Москвы застрелили армянского бизнесмена. Полиция разыскивает киллера

В центре Москвы застрелили 62-летнего бизнесмена. Об этом сообщили наши коллеги из MSK1.RU. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте.

Убийца подстерег мужчину у ресторана «Сейджи», подбежал, выстрелил в спину и добил контрольным в голову. После расправы он достал телефон, сделал фото убитого и покинул место происшествия. В момент стрельбы убитый мужчина был с женщиной.

