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В центре Москвы застрелили армянского бизнесмена. Полиция разыскивает киллера

Убийца поджидал мужчину у ресторана

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Убийца поджидал бизнесмена у ресторана

Убийца поджидал бизнесмена у ресторана

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В центре Москвы застрелили 62-летнего бизнесмена. Об этом сообщили наши коллеги из MSK1.RU. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте.

Убийца подстерег мужчину у ресторана «Сейджи», подбежал, выстрелил в спину и добил контрольным в голову. После расправы он достал телефон, сделал фото убитого и покинул место происшествия. В момент стрельбы убитый мужчина был с женщиной.

Полиция ищет киллера со следующими приметами: рост 180 сантиметров, на голове — кепка.

По предварительным данным, убитым стал бизнесмен Оганес Камарян. Его компания предоставляет консалтинговые услуги. Предприниматель находился в розыске в Армении, по некоторым данным, он совершил тяжкое преступление.

По данным Baza, убитый предприниматель в прошлом пытался организовать заказное убийство

По данным Baza, убитый предприниматель в прошлом пытался организовать заказное убийство

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MSK1.RU запустили онлайн-репортаж о происходящем на Комсомольском проспекте.

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