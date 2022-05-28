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Трамвай № 13 смял «Лексус» в Октябрьском районе Новосибирска

В ДТП пострадавших нет, а вот машина получила повреждения

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Инцидент произошел 12:36

Инцидент произошел 12:36

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В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП на трамвайных путях. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, пострадавших в происшествии нет, если не считать смятого автомобиля.

— Водитель трамвая, мужчина 1984 года рождения, двигался по улице Зыряновской в сторону улицы Восход и на пересечении Восхода и Зыряновской произошло столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением водителя 1975 года рождения. Он двигался со стороны Коммунального моста в сторону улицы Кирова, — отметили в ГИБДД.

Из-за ДТП по-прежнему проблематично проехать по Зыряновской

Из-за ДТП по-прежнему проблематично проехать по Зыряновской

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Причина происшествия пока не известна — ее устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария вызвала затруднение движения на этом участке дороги. В частности, проезд затруднен на улице Зыряновской возле домов № 61, 57 и 31а.

Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату установки памятника трамваю № 13 в сквере за оперным театром. Мероприятие проведут в День защиты детей.

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