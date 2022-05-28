Трамвай
№ 13 смял «Лексус» в Октябрьском районе Новосибирска
В ДТП пострадавших нет, а вот машина получила повреждения
В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП на трамвайных путях. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, пострадавших в происшествии нет, если не считать смятого автомобиля.
— Водитель трамвая, мужчина 1984 года рождения, двигался по улице Зыряновской в сторону улицы Восход и на пересечении Восхода и Зыряновской произошло столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением водителя 1975 года рождения. Он двигался со стороны Коммунального моста в сторону улицы Кирова, — отметили в ГИБДД.
Причина происшествия пока не известна — ее устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Авария вызвала затруднение движения на этом участке дороги. В частности, проезд затруднен на улице Зыряновской возле домов
Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату установки памятника трамваю