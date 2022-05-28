Трамвай № 13 смял «Лексус» в Октябрьском районе Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП на трамвайных путях. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, пострадавших в происшествии нет, если не считать смятого автомобиля.

— Водитель трамвая, мужчина 1984 года рождения, двигался по улице Зыряновской в сторону улицы Восход и на пересечении Восхода и Зыряновской произошло столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением водителя 1975 года рождения. Он двигался со стороны Коммунального моста в сторону улицы Кирова, — отметили в ГИБДД.