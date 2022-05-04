На ферме под Новосибирском произошел пожар
Возгорание произошло в селе Новый Шарап в Ордынском районе
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Сегодня вечером, 4 мая, в селе Новый Шарап в Ордынском районе Новосибирской области загорелась ферма.
В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
— По оперативной информации, горел склад. На момент пожара он был закрыт, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Сегодня стало известно, что из-за сгоревших домов в трех районах Новосибирской области завели уголовные дела. Всего за неделю произошло 1441 возгорание мусора и сухой травы.