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На ферме под Новосибирском произошел пожар

Возгорание произошло в селе Новый Шарап в Ордынском районе

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших

По предварительной информации, обошлось без пострадавших

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Сегодня вечером, 4 мая, в селе Новый Шарап в Ордынском районе Новосибирской области загорелась ферма.

В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

— По оперативной информации, горел склад. На момент пожара он был закрыт, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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Сегодня стало известно, что из-за сгоревших домов в трех районах Новосибирской области завели уголовные дела. Всего за неделю произошло 1441 возгорание мусора и сухой травы.

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Ордынский районпожар
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