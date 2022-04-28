Никто даже криков не слышал. Репортаж с места гибели 12-летней шахматистки в Сочи

«Собак вывозят, они снова набегают»

Анна долгое время проживала в одном из корпусов «Аквалоо», она рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что на территории комплекса живет много бродячих собак и она постоянно боялась за своих детей и не отпускала с рук.



— Мы разговаривали с сотрудницей «Аквалоо», которая там давно работает, и эта история у них бесконечная. Собак вывозят, они снова набегают. Особенно когда не сезон, эти собаки со всех частных домов, которые там вокруг, собираются на территории. И постоянно свора собак там присутствует, штук по 10, причем огромных. Это ужасно, — говорит Анна. Она сама чуть было не пострадала от нападения такой своры. Рано утром вышла из корпуса на пробежку, спустилась со ступенек корпуса, радуясь прекрасному солнечному утру, и побежала. Собаки, лежащие на газоне и мирно спавшие, неожиданно соскочили и бросились на нее. Восемь огромных псов! Как она забежала в корпус и закрыла дверь перед мордами, не помнит. С тех пор на утренние пробежки она не ходила.



— Их не гоняли. И собаки там были со щенками, а отдыхающие их подкармливают, но руководство ничего не предпринимает, чтобы убрать собак с территории, где отдыхают дети, там постоянно проходят детские какие-то мероприятия, соревнования. Выходишь из ресторана — они тебя уже ждут, принюхиваются — не очень приятная история, — говорит Анна.

