Никто даже криков не слышал. Репортаж с места гибели 12-летней шахматистки в Сочи
Девочка оказалась одна в заброшенном сочинском парке, в котором жили собаки
Утром 27 апреля в соцсетях появилась информация, что в Сочи погибла 12-летняя девочка. Она приехала из Саратовской области с мамой в отель «Аквалоо» для участия в шахматном турнире. Вечером 26 апреля на нее напали собаки и насмерть загрызли. Первенство тут же приостановили, а Следственный комитет возбудил по факту гибели уголовное дело.
До сих пор доподлинно не известно, где именно животные загрызли ребенка и были ли они бесхозными — потому что ведомства дают различную информацию. Так, мэрия Сочи рассказала, что девочка погибла на территории самого отеля. А прокуратура сообщала, что ребенок перелез через забор с замком, чтобы погладить щенят — там на девочку и напала взрослая собака. Между тем следователи уточняли, что девочка прошла на участок, который был лишь частично огорожен. Там местный житель содержал овчарок, которые и бросились на ребенка. Корреспондент SOCHI1.RU съездила в поселок Лоо и поговорила с местными жителями о том, что случилось.
С журналистами общаются неохотно
Журналистов на территорию «Аквалоо», где погибла 12-летняя шахматистка, не пускают. В состав комплекса входит популярный аквапарк, куда приезжают семьями со всего Сочи, гостиница, а также оздоровительно-образовательный центр «Илона».
— Все вопросы в лазаревскую прокуратуру, — заявил начальник-охранник, предварительно куда-то позвонил, а потом сделал вид, что не знает точное место, где произошла трагедия. Впрочем, на территорию аквапарка и сейчас вход свободный.
Естественно, поселок Лоо, да и весь Лазаревский район с утра гудит, люди шокированы гибелью девочки, все обсуждают ужасный инцидент. Поэтому место, где случилась трагедия, показывают обычные прохожие.
«Этот парк так и притягивает»
Шахматисты, приехавшие на детско-юношеское первенство страны в Сочи из разных регионов, живут в одном из корпусов «Илоны». Сегодня там буквально забаррикадировали ворота, на входе несколько охранников пропускают на территорию только проживающих. Хотя всегда вход туда был свободный, говорят сами постояльцы.
Впрочем, трагедия произошла не на территории «Аквалоо» и «Илоны», а в заброшенном парке, который номинально входит в состав развлекательного комплекса и напрямую граничит с аквапарком и центром «Илона», говорят местные, но не используется для приема и проживания гостей. Там, на заброшенной территории, высится дом, то ли недостроенный, то ли в процессе реконструкции. Но построен он с размахом, скорее похож на дворец: четыре этажа, золотой купол и шикарный вид на море. Участок неухоженный, заросший пруд, в котором поют лягушки. При этом есть вполне ухоженные ульи для пчел. Входная группа тоже должна была быть с претензией, с коваными воротами, но и она обветшала.
— Несколько раз видела там какого-то мужика, который там ходил, и постоянно собаки лают. Но чтобы там шли какие-то работы, не видела. Знаю, что участок относится к «Аквалоо», ходят слухи, что участок кого-то из руководства центра. Но это слухи, я точно не могу утверждать, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU сотрудница соседнего пансионата.
Разрушенные бетонные ворота, которые ведут на якобы «закрытую» территорию, когда-то были забиты досками, но они со временем сгнили и обвалились. Проникнуть туда не составляет труда даже взрослому, не то что ребенку. Журналисты и телеоператоры спокойно попали внутрь и услышали лай собак. Говорят, что даже увидели, но кидаться на взрослых людей псы не стали. Находятся они на свободном выгуле даже сейчас, никто их не привязал. То есть, если трагедия произошла именно в этом парке, тогда почему собаки продолжают свободно передвигаться по территории? Ведь она легко может повториться, доступ никто так и не закрыл. Об этом говорит отдыхающая из «Илоны» Марина. До утра именно в этом парке работала следственная группа, рассказывает она.
— Я пять лет отдыхаю тут и всё время вижу этот заросший парк. Эти разваленные ворота, и постоянно там лают собаки, но я никогда их не видела. Странно, как могла там оказаться девочка поздно вечером. Зачем она полезла туда в темноте? В 22 часа ее тело обнаружил мужчина, который пришел кормить собак, она просто пошла прогуляться по территории на 15 минут, — говорит отдыхающая Марина, которая жила рядом с Полиной и ее мамой.
По ее словам, вчера девочка проиграла в очередном этапе шахматного турнира и была сильно расстроена, поэтому решила проветриться, ее мама была не против: территория огорожена, тепло, много отдыхающих на улице.
— Совершенно не понятно, почему она полезла туда в сумерках одна, ладно бы с другими ребятами. Девочка послушная была. Ладно, днем — интересно посмотреть, что там за парк, что на территории находится. Но в темноте! Какие там щенки в темноте?! Откуда она про них знала, мы их не видели ни разу, уже две недели тут отдыхаем и постоянно ходим мимо, — говорит Марина.
По ее словам, в «Илоне», в «Аквалоо» всё время много детей, там часто проводят всероссийские детские соревнования, а доступ на территорию, которую никто не привел в порядок, и сейчас свободный.
Сын Светланы Константиновой — участник команды Саратовской области. Она рассказала, что девочка жила в Энгельсе и очень хорошо играла в шахматы. Поэтому ее пригласили на первенство в Сочи: в российских соревнованиях участвуют только те, кто добился хороших результатов в своих городах. Светлана говорит, что девочка просто пошла прогуляться перед ужином, во дворе всегда полно детей из своей же команды. Дети-шахматисты, как правило, не хулиганы, обычно играют в спокойные игры или культурно беседуют.
— Девочка очень любознательная, и вот это строение, или сооружение, мы здесь каждый год проходим, если честно, оно приманивает. Здесь пруд с лягушками, мы ходим и смотрим. Я так понимаю, что она одна решила зайти на эту территорию — и там собаки. Я не знаю, какие это собаки, охранные или бездомные, там они ее и загрызли, — говорит Светлана.
При этом сама женщина не видела на территории, мимо которой ходит не первый год, ни людей, ни собак.
— Я специально посмотрела, что нет никаких знаков на этом доме и его ограде, предупреждающих: «Осторожно, злая собака». Я считаю, что должны быть такие знаки. Может быть, ребенок захотел там погулять. Нет никакой проблемы попасть на эту территорию, — говорит Светлана. Сейчас все участники турнира оказались в подвешенном состоянии, говорит она. Прошло всего 6 туров из 9, из-за гибели девочки соревнования приостановили и, скорее всего, не продолжат, поэтому первенство могут аннулировать вообще, поскольку 6 туров — это мало для определения победителей. 30 апреля участники соревнования должны были отправиться по домам. Сейчас ждут решения Федерации шахмат России.
По словам отдыхающих, никто из них никогда не видел на огороженной территории никаких щенков, как о них могла узнать девочка, непонятно. Впрочем, на этот и другие вопросы должно ответить следствие. Интересно то, что никто ничего не слышал. Наверняка девочка кричала, оживленной трассы рядом с местом трагедии нет.
«Собак вывозят, они снова набегают»
Анна долгое время проживала в одном из корпусов «Аквалоо», она рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что на территории комплекса живет много бродячих собак и она постоянно боялась за своих детей и не отпускала с рук.
— Мы разговаривали с сотрудницей «Аквалоо», которая там давно работает, и эта история у них бесконечная. Собак вывозят, они снова набегают. Особенно когда не сезон, эти собаки со всех частных домов, которые там вокруг, собираются на территории. И постоянно свора собак там присутствует, штук по 10, причем огромных. Это ужасно, — говорит Анна. Она сама чуть было не пострадала от нападения такой своры. Рано утром вышла из корпуса на пробежку, спустилась со ступенек корпуса, радуясь прекрасному солнечному утру, и побежала. Собаки, лежащие на газоне и мирно спавшие, неожиданно соскочили и бросились на нее. Восемь огромных псов! Как она забежала в корпус и закрыла дверь перед мордами, не помнит. С тех пор на утренние пробежки она не ходила.
— Их не гоняли. И собаки там были со щенками, а отдыхающие их подкармливают, но руководство ничего не предпринимает, чтобы убрать собак с территории, где отдыхают дети, там постоянно проходят детские какие-то мероприятия, соревнования. Выходишь из ресторана — они тебя уже ждут, принюхиваются — не очень приятная история, — говорит Анна.
Проблема с безнадзорными животными в Сочи стоит остро, говорят зоозащитники. Мало того, что на всероссийском курорте нет специальной службы, которая бы занимались ими, до сих пор не построен муниципальный приют. Да еще и население относится к своим собакам как к ненужным вещам. И подтверждают, что почти все животные, находящиеся на территории «Аквалоо», имеют хозяев. Их просто выгоняют на улицу, чтобы не отсвечивали, а животные приходят туда, где их точно покормят.