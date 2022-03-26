В пожаре в поселке Рыбачьем под Новосибирском погибли два человека — СК начал проверку

В ночь с пятницы на субботу, 26 марта , в пожаре в поселке Рыбачьем Новосибирской области погибли два человека. Огонь также уничтожил дом и баню. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по НСО. Следственный комитет начал проверку происшествия.

— В 02:04 в СНТ «Металлург» п. Рыбачьего Колыванского района произошел пожар в садовом доме. В результате огнем уничтожены садовый дом, баня. Погибли два человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

В Следственном комитете добавили, что личность и пол погибших устанавливаются. По предварительным данным, причина пожара — неисправность печного отопления: