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В пожаре в поселке Рыбачьем под Новосибирском погибли два человека — СК начал проверку

Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления

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В огне сгорели дом и баня

В огне сгорели дом и баня

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В ночь с пятницы на субботу, 26 марта, в пожаре в поселке Рыбачьем Новосибирской области погибли два человека. Огонь также уничтожил дом и баню. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по НСО. Следственный комитет начал проверку происшествия.

— В 02:04 в СНТ «Металлург» п. Рыбачьего Колыванского района произошел пожар в садовом доме. В результате огнем уничтожены садовый дом, баня. Погибли два человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

В Следственном комитете добавили, что личность и пол погибших устанавливаются. По предварительным данным, причина пожара — неисправность печного отопления:

— По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Во вторник, 22 марта, в Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в общежитии.

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