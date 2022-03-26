В пожаре в поселке Рыбачьем под Новосибирском погибли два человека — СК начал проверку

В ночь с пятницы на субботу,
— В 02:04 в СНТ «Металлург» п. Рыбачьего Колыванского района произошел пожар в садовом доме. В результате огнем уничтожены садовый дом, баня. Погибли два человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
В Следственном комитете добавили, что личность и пол погибших устанавливаются. По предварительным данным, причина пожара — неисправность печного отопления:
— По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.
Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Во вторник, 22 марта, в Советском районе Новосибирска мужчина погиб при пожаре в общежитии.