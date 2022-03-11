Мужчина умер на перроне станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске

В Новосибирске утром на перроне станции метро «Площадь Маркса» скончался 50-летний мужчина. Инцидент произошел 11 марта, около 7:20.
— Утром на Маркса в метро мужчине стало плохо. Он упал, — сообщила читательница НГС.
Другая женщина рассказала, что видела, как его уже накрыли и погрузили на носилки.
— В 7:20 в дежурную часть отдела полиции на метрополитене поступило сообщение, что на станции «Площадь Маркса» одному из пассажиров стало плохо. На место прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. Мужчину спасти не удалось. Личность его установлена, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В Скорой помощи Новосибирска сообщили, что врачи прибыли на место в течение 11 минут после вызова — все реанимационные действия были сделаны в соответствие с протоколами, но спасти пассажира не удалось.
В середине мая на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске умерла пассажирка.