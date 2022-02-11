21-летняя девушка пропала, когда возвращалась с работы в Оби

В Новосибирской области исчезла 21-летняя Александра Бородкина, она числится пропавшей без вести с 10 февраля. В тот день она не вернулась домой после работы в магазине. Информация о поисках сибирячки появилась на странице поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Девушка работает в городе Обь. После работы она должна была сесть на рейсовый автобус и уехать домой в село Алексеевка, но дома не появилась. Позже стало известно, что и в автобусе ее не было. Причин для того, чтобы она не пришла домой, куда-то ушла или уехала, нет, — рассказала НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.
Волонтеры работают над поисками сибирячки совместно с полицией. С момента пропажи она не появляется в Сети, а ее телефон отключен.
Рост пропавшей составляет 150–155 сантиметров, у нее плотное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. Уточняется, что девушка носит очки.
В день пропажи Александра была одета в светло-оливковую куртку и черные брюки. Из обуви — черные полуботинки, на голове серая шапка. С собой у нее был черный рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам 112 или
Тремя днями ранее в Искитиме всю ночь искали пропавшую 9-летнюю девочку, которая не вернулась домой после прогулки. Позже оказалось, что девочка осталась в гостях у родственников.