21-летняя девушка пропала, когда возвращалась с работы в Оби

В Новосибирской области исчезла 21-летняя Александра Бородкина, она числится пропавшей без вести с 10 февраля. В тот день она не вернулась домой после работы в магазине. Информация о поисках сибирячки появилась на странице поискового отряда «ЛизаАлерт».



— Девушка работает в городе Обь. После работы она должна была сесть на рейсовый автобус и уехать домой в село Алексеевка, но дома не появилась. Позже стало известно, что и в автобусе ее не было. Причин для того, чтобы она не пришла домой, куда-то ушла или уехала, нет, — рассказала НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.