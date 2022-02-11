11 февраля пятница
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 3/10
usd 74.72
eur 85.38
Тема дняЗачем продлили дистант
Все новости
Все новости

21-летняя девушка пропала, когда возвращалась с работы в Оби

Ее мобильный телефон сейчас недоступен

4 756
20Обсудить

Поделиться

Девушка должна была уехать домой на рейсовом автобусе

Девушка должна была уехать домой на рейсовом автобусе

Поделиться

В Новосибирской области исчезла 21-летняя Александра Бородкина, она числится пропавшей без вести с 10 февраля. В тот день она не вернулась домой после работы в магазине. Информация о поисках сибирячки появилась на странице поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Девушка работает в городе Обь. После работы она должна была сесть на рейсовый автобус и уехать домой в село Алексеевка, но дома не появилась. Позже стало известно, что и в автобусе ее не было. Причин для того, чтобы она не пришла домой, куда-то ушла или уехала, нет, — рассказала НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.

Волонтеры работают над поисками сибирячки совместно с полицией. С момента пропажи она не появляется в Сети, а ее телефон отключен.

Рост пропавшей составляет 150–155 сантиметров, у нее плотное телосложение, русые волосы и зеленые глаза. Уточняется, что девушка носит очки.

В день пропажи Александра была одета в светло-оливковую куртку и черные брюки. Из обуви — черные полуботинки, на голове серая шапка. С собой у нее был черный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Тремя днями ранее в Искитиме всю ночь искали пропавшую 9-летнюю девочку, которая не вернулась домой после прогулки. Позже оказалось, что девочка осталась в гостях у родственников.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

волонтерыпропавшая без вестипоисково-спасательные отряды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter