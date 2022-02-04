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Спасатели на надувной лодке вывезли обездвиженного новосибирца из леса

Мужчину передали медикам реанимации

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Мужчина лежал в снегу посреди безлюдной дороги

Мужчина лежал в снегу посреди безлюдной дороги

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В лесу на территории Октябрьского района Новосибирска был найден мужчина в беспомощном состоянии. Инцидент произошел днем в пятницу, 4 февраля.

По словам очевидцев, они обнаружили мужчину недалеко от золоотвала ТЭЦ-5, когда катались на снегоходах. Тот лежал в снегу без сознания. Молодые люди привели сибиряка в чувство, после чего он поднялся, прошел несколько метров и снова упал.

Как оказалось, часть леса, в которой находился пострадавший, была непроходима для автомобилей. Прибывшим на место происшествия специалистам МАСС пришлось использовать надувную спасательную лодку.

— Очевидцы на своих снегоходах доставили спасателей к пострадавшему. Спасатели осмотрели мужчину, положили его на лодку, зафиксировали и опять с помощью снегоходов транспортировали его в обратном направлении, — рассказали в МАСС.

К тому моменту мужчина уже пришел в себя. Возле леса его встретила бригада врачей реанимации. Спасательная операция заняла чуть больше получаса.

Похожая ситуация случилась неделей ранее в районе бизнес-центра на Добролюбова, 2а. Как писал НГС, очевидцы заметили девушку без сознания, лежавшую на покрытой льдом Оби. Девушку на носилках транспортировали к берегу.

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МАСС
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