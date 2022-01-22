«Тойота» ночью врезалась в столб на Ватутина — водитель погиб

В Новосибирске сегодня ночью, 22 января, в Кировском районе автомобиль Toyota Carina врезался в столб. В результате погиб 35-летний мужчина. Один человек пострадал.
— В 01:34 водитель 1987 года рождения на автомобиле Toyota Carina двигался по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира. В пути следования у дома на улице Ватутина, 107 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору), — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадал его 37-летний пассажир.
Спасатели МАСС получили сообщение об аварии в 01:56. Машина врезалась в столб на улице Ватутина.
— На место ДТП выехал экипаж спасателей. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали из автомобиля мужчину 1985 года рождения с различными травмами и передали его бригаде врачей скорой помощи, а также тело мужчины 1987 года рождения, — говорится в сообщении в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».
Пострадавшего пассажира доставили в больницу с различными травмами.
В начале января новосибирец устроил смертельное ДТП в городе Бийске Алтайского края. Он сбил 31-летнего мужчину, а затем скрылся с места происшествия. Водитель пытался замести следы, но его нашли сотрудники полиции.