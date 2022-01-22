«Тойота» ночью врезалась в столб на Ватутина — водитель погиб

В Новосибирске сегодня ночью, 22 января, в Кировском районе автомобиль Toyota Carina врезался в столб. В результате погиб 35-летний мужчина. Один человек пострадал.



— В 01:34 водитель 1987 года рождения на автомобиле Toyota Carina двигался по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира. В пути следования у дома на улице Ватутина, 107 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору), — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадал его 37-летний пассажир.