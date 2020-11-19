«Ниссан» на скорости врезался в дерево в Заельцовском районе — женщина-водитель погибла на месте

Вечером 19 ноября на Дачной улице в Заельцовском районе Новосибирска 43-летняя автомобилистка на Nissan X-Trail выехала на встречку и врезалась в дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте.



Инцидент произошел около 19:00. Как сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, автомобиль двигался со стороны СНТ «Лесной» в сторону санатория «Заельцовский бор».