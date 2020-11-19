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«Ниссан» на скорости врезался в дерево в Заельцовском районе — женщина-водитель погибла на месте

Автомобилистка выехала на встречку

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Автомобиль выехал на встречку

Автомобиль выехал на встречку

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В Новосибирске женщина на «Ниссане» врезалась в дерево и погибла

Вечером 19 ноября на Дачной улице в Заельцовском районе Новосибирска 43-летняя автомобилистка на Nissan X-Trail выехала на встречку и врезалась в дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Инцидент произошел около 19:00. Как сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, автомобиль двигался со стороны СНТ «Лесной» в сторону санатория «Заельцовский бор».

От полученных травм водитель скончалась на месте

От полученных травм водитель скончалась на месте

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Вы стали очевидцем происшествия? Или знаете личность погибшей женщины? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно).

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Подобное ДТП произошло в июне под Новосибирском. Тогда иномарка врезалась в дерево: один человек погиб, четверо оказались в больнице. В июле ночью в Ордынском районе по той же причине за рулем погиб подросток из Новосибирска. В октябре Nissan влетел в дерево в Новосибирске, и водитель вел поиски черного BMW, который вылетел на дорогу непосредственно перед аварией. Пассажир попал в реанимацию.

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ДТПЗаельцовский районврезался в дерево
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