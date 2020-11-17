В Новосибирске людей эвакуировали из торгового центра — там нашли подозрительную коробку

В Новосибирске людей эвакуировали из торгового центра
Из торгового центра «Виндзор» на Вокзальной магистрали в Новосибирске около 13:00 эвакуировали всех посетителей и сотрудников.
— В 13:00 попросили выйти на улицу. Подошел охранник, сказал, в уборном помещении найдена коробка. Таким образом, все вышли на улицу, и по текущий момент работает кинологическая служба и сотрудники полиции, — рассказал очевидец Эдуард.
В полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сообщите об этом дежурному корреспонденту.
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В сентябре из-за сообщений о минировании людей вывели сразу из нескольких ТЦ. Мы рассказывали об этом в онлайн-трансляции.