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В Новосибирске людей эвакуировали из торгового центра — там нашли подозрительную коробку

На месте работает полиция

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На месте работает полиция и кинологи

На месте работает полиция и кинологи

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В Новосибирске людей эвакуировали из торгового центра

Из торгового центра «Виндзор» на Вокзальной магистрали в Новосибирске около 13:00 эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

— В 13:00 попросили выйти на улицу. Подошел охранник, сказал, в уборном помещении найдена коробка. Таким образом, все вышли на улицу, и по текущий момент работает кинологическая служба и сотрудники полиции, — рассказал очевидец Эдуард.

В полиции не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сообщите об этом дежурному корреспонденту.

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8-923-157-00-00

В сентябре из-за сообщений о минировании людей вывели сразу из нескольких ТЦ. Мы рассказывали об этом в онлайн-трансляции.

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кинологиполицияэвакуация
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