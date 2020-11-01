Из-за задымления в Новосибирске эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
В Новосибирске из-за задымления эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен» на Родниках (улица Мясниковой, 35).
— Произошло задымление в пристроенном помещении подстанции. Открытого горения нет, проводится разведка. Посетители и персонал эвакуированы. Информация уточняется, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В данный момент на месте работают сотрудники МЧС.
Обновлено: Павел Винаков уточнил, что в помещении подстанции было короткое замыкание инфракрасного обогревателя — сработала система газового пожаротушения.
В марте в Новосибирске тоже была эвакуация из магазина «Леруа Мерлен», расположенного по другому адресу.