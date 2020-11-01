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Из-за задымления в Новосибирске эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС

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Открытого горения нет, но произошло задымление здания

Открытого горения нет, но произошло задымление здания

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Из-за задымления в Новосибирске эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»

В Новосибирске из-за задымления эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен» на Родниках (улица Мясниковой, 35).

— Произошло задымление в пристроенном помещении подстанции. Открытого горения нет, проводится разведка. Посетители и персонал эвакуированы. Информация уточняется, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В данный момент на месте работают сотрудники МЧС.

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Обновлено: Павел Винаков уточнил, что в помещении подстанции было короткое замыкание инфракрасного обогревателя — сработала система газового пожаротушения.

В марте в Новосибирске тоже была эвакуация из магазина «Леруа Мерлен», расположенного по другому адресу.

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«Леруа Мерлен»МЧСзадымлениеэвакуация
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