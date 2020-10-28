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На Колыванском шоссе сгорели автомобиль, прицеп и квадроцикл

Это произошло после того, как машина врезалась в прицеп

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Авария произошла в темное время суток

Авария произошла в темное время суток

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В аварии под Новосибирском сгорели автомобиль, прицеп и квадроцикл

Сегодня утром, 28 октября, на Колыванском шоссе в Новосибирском районе около 05:50 автомобиль УАЗ столкнулся с прицепом, в котором стоял квадроцикл. В результате произошел пожар.

— Колыванское шоссе, остановка «Лесничество». Автомобиль УАЗ, двигаясь в темное время суток со стороны Новосибирска в сторону Колывани, совершая левый поворот в сторону СНТ, столкнулся с припаркованным справа прицепом, где находился квадроцикл. В результате столкновения произошел пожар. Вспыхнули автомобиль, прицеп и квадроцикл, — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Также известно, что в аварии никто не пострадал.

На прошлой неделе на парковке у «Леруа Мерлен» загорелся автомобиль. Очевидцы сняли этот инцидент на видео.

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Новосибирский районаварияпожар
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