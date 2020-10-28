На Колыванском шоссе сгорели автомобиль, прицеп и квадроцикл

В аварии под Новосибирском сгорели автомобиль, прицеп и квадроцикл
Сегодня утром, 28 октября, на Колыванском шоссе в Новосибирском районе около 05:50 автомобиль УАЗ столкнулся с прицепом, в котором стоял квадроцикл. В результате произошел пожар.
— Колыванское шоссе, остановка «Лесничество». Автомобиль УАЗ, двигаясь в темное время суток со стороны Новосибирска в сторону Колывани, совершая левый поворот в сторону СНТ, столкнулся с припаркованным справа прицепом, где находился квадроцикл. В результате столкновения произошел пожар. Вспыхнули автомобиль, прицеп и квадроцикл, — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Также известно, что в аварии никто не пострадал.
На прошлой неделе на парковке у «Леруа Мерлен» загорелся автомобиль. Очевидцы сняли этот инцидент на видео.