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Под Новосибирском в ДТП погиб 66-летний мужчина

Пенсионер переходил дорогу, когда его сбила машина

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Авария произошла около полуночи&nbsp;

Авария произошла около полуночи 

Ночью 23 сентября в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — погиб 66-летний мужчина.

— Сегодня около полуночи 55-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Juke, двигался со стороны села Криводановка в направлении города Новосибирска и в пути следования на 8-м км автодороги совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате случившегося 66-летний мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, проводится доследственная проверка.

В ГИБДД уточнили, что у погибшего отсутствовали световозвращающие элементы на одежде. В ведомстве напомнили, что в темное время суток пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы.

— Световозвращающие элементы — это красиво, модно и ярко, но важно знать, что их наличие не дает преимущества в движении! Обязательно нужно убедиться, что водитель действительно вас увидел и пропускает. Помните, чем ярче — тем безопасней! — подчеркнули в ГАИ.

В ГАИ напомнили о важности световозвращающих элементов на одежде&nbsp;

В ГАИ напомнили о важности световозвращающих элементов на одежде 

Вчера в микрорайоне ОбьГЭС рядом со остановкой «Ветлужская» мусоровоз насмерть сбил пенсионера.

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ДТПаварияНСО
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