Под Новосибирском в ДТП погиб 66-летний мужчина

В ГИБДД уточнили, что у погибшего отсутствовали световозвращающие элементы на одежде. В ведомстве напомнили, что в темное время суток пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы.

— Световозвращающие элементы — это красиво, модно и ярко, но важно знать, что их наличие не дает преимущества в движении! Обязательно нужно убедиться, что водитель действительно вас увидел и пропускает. Помните, чем ярче — тем безопасней! — подчеркнули в ГАИ.