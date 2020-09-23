Под Новосибирском в ДТП погиб 66-летний мужчина

Ночью 23 сентября в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — погиб 66-летний мужчина.
— Сегодня около полуночи 55-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Juke, двигался со стороны села Криводановка в направлении города Новосибирска и в пути следования на 8-м км автодороги совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате случившегося 66-летний мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, проводится доследственная проверка.
В ГИБДД уточнили, что у погибшего отсутствовали световозвращающие элементы на одежде. В ведомстве напомнили, что в темное время суток пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы.
— Световозвращающие элементы — это красиво, модно и ярко, но важно знать, что их наличие не дает преимущества в движении! Обязательно нужно убедиться, что водитель действительно вас увидел и пропускает. Помните, чем ярче — тем безопасней! — подчеркнули в ГАИ.
Вчера в микрорайоне ОбьГЭС рядом со остановкой «Ветлужская» мусоровоз насмерть сбил пенсионера.