Девочке со страшной болезнью дали новую двухкомнатную квартиру в Новосибирской области

Десятилетней Насте Карачевой, у которой с рождения установлен диагноз СМА, дали двухкомнатную квартиру. Квартира находится в одной из новостроек города Черепаново Новосибирской области. Об этом корреспонденту НГС рассказала мама девочки Татьяна Карачева.
— Мы 14 ноября только заехали в нее. Еще даже не освоились, не успели распаковать вещи. Квартира у нас в соцнайме, 45,5 квадратных метров, — пояснила мама девочки.
СМА (спинальная мышечная атрофия) — группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Для СМА характерно нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. Радикального лечения не существует. В мае 2019 года в США одобрили препарат «Золгенсма», который после единственной дозы существенно улучшает моторные навыки больных: способность сидеть, вставать, ходить. «Золгенсма» считается самым дорогим лекарством в мире: стоимость курса (1 укол) — более 2 миллионов долларов. Для лечения СМА применяется также препарат «Спинраза». В июле 2022 года было объявлено, что в России разработан аналог «Золгенсма».
Нормального жилья семья девочки добивалась с конца 2022 года. Тогда в администрации Черепаново объясняли корреспонденту НГС, что свободных квартир у них не хватает, но девочку поставили на очередь. Учитывая, как жилищная очередь в Черепаново двигалась последнее время, квартира девочке досталась бы через 350 лет.
Весной 2023 года Центральный районный суд вынес решение о предоставлении квартиры девочке-инвалиду вне очереди за счет средств областного бюджета, но чиновники подали апелляцию. Окончательное разбирательство в судах завершилось в пользу Насти Карачевой этой осенью. Копия судебного решения в распоряжении НГС имеется.
По словам Татьяны это уже не первая квартира, которую после решения суда выделили чиновники. Осенью семье девочки нашли комнату площадью в 24 квадратных метра.
— Там была полная антисанитария: мыши, тараканы и совсем не было горячей воды. Тогда я позвонила в Москву — в Следственный комитет, — сообщила Татьяна Карачева.
Она рассказала, что после звонка в Москву, с ней связались местные следователи СК. И практически сразу нашлась сначала временная трехкомнатная квартира с нормальными удобствами, а через неделю появилась двухкомнатная в одной из новостроек.
Как рассказала женщина, квартира находится на первом этаже нового трехэтажного дома, построенного недалеко от школы. Это особенно важно для передвигающейся на коляске девочки.
Следователи подтвердили, что получили обращение от женщины.
— В следственные органы 30 октября 2023 поступило обращение матери девочки по вопросу неисполнения решения суда, в настоящий момент проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.
Подробно историю Насти Карачаевой НГС описал в декабре 2022 года. Семья девочки жила в Черепаново в многоквартирном доме, который пришел в негодность из-за грунтовых вод.