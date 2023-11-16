Девочке со страшной болезнью дали новую двухкомнатную квартиру в Новосибирской области

— В следственные органы 30 октября 2023 поступило обращение матери девочки по вопросу неисполнения решения суда, в настоящий момент проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.

Подробно историю Насти Карачаевой НГС описал в декабре 2022 года. Семья девочки жила в Черепаново в многоквартирном доме, который пришел в негодность из-за грунтовых вод.

