Спал под дверью: под Новосибирском мать выгоняет сына ночевать в подъезд — видео с места

В УК «АэроГрад» нам сообщили, что жильцы неоднократно жаловались им на семью. Также в УК сказали, что предпочитают не вмешиваться в семейные проблемы.

Недавно НГС рассказывал, что жильцы дома в Новосибирске винят соседа в накоплении мусора. По их словам, из-за этого по всему подъезду расползлись тараканы.

