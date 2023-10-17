Спал под дверью: под Новосибирском мать выгоняет сына ночевать в подъезд — видео с места

В городе Оби жители дома на улице Железнодорожная, 16 заявили, что их соседка якобы регулярно выгоняет своего сына-инвалида из квартиры. В результате он ночует.
На фото, которые жильцы предоставили НГС, видно, что мужчина лежит рядом с дверью. У него есть матрас, подушка и покрывало, но нет постельного белья. Как утверждают жильцы, мать их соседа — пенсионерка, которой помогают Минсоцзащиты и волонтеры. При этом, с их слов, она просит у людей милостыню и поет песни по ночам. Кроме того, женщина якобы заявляла, что соседи ее избивают.
Мария, жительница квартиры напротив, рассказала НГС, что ее семья обращалась в полицию, к участковому. По словам сибирячки, 16 октября ее дочь вызвала наряд, надеясь на то, что это повлияет на соседку и та пустит сына домой.
— Но она не открыла двери, и мужчина снова остался ночевать в коридоре. Я встала в 4 утра, так как мне надо было на работу. Он по-прежнему спал под дверью, прямо как собачонка, — поделилась Мария.
Мы обратились в пресс-службу ГУ МВД региона, чтобы подтвердить информацию об обращениях в полицию. Пока ответ от ведомства не последовал.
На видео, предоставленном жителями, видно, что мужчина сидит около двери и произносит: «Открой дверь, я зайду».
Мария заявила, что мать мужчины оставляет под дверями соседей записки с угрозами. Об этом рассказал еще еще один жилец, пожелавший остаться анонимным.
Редакция обратилась в Министерство труда и социального развития Новосибирской области. Там нам сообщили, что им известно о ситуации на Железнодорожной, 16. НГС направил в ведомство запрос.
В УК «АэроГрад» нам сообщили, что жильцы неоднократно жаловались им на семью. Также в УК сказали, что предпочитают не вмешиваться в семейные проблемы.
Недавно НГС рассказывал, что жильцы дома в Новосибирске винят соседа в накоплении мусора. По их словам, из-за этого по всему подъезду расползлись тараканы.