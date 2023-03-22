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Три дома в Новосибирске переведут со сжиженного газа на природный — показываем их на карте

Новый газопровод должны построить в Дзержинском районе

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Газопровод должны построить за 150 дней

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В Новосибирске три дома в Дзержинском районе переведут со сжиженного газа на природный. За строительство газопровода готовы заплатить 15,5 миллиона рублей.

Информацию об аукционе на работы опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — муниципальное предприятие «Энергия».

— Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству наружного газопровода для перевода жилых домов со сжиженного газа на природный, — говорится в документе.

Газопровод построят к домам на улицах Шекспира, 6, Промышленной, 6 и Промышленной, 9а. Протяженность составит 1189 метров.

Заявки на торги принимают до вечера 22 марта. Подрядчик должен начать работы не позднее чем через 10 дней после подписания, срок выполнения — 150 дней.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что в Новосибирске 332 дома подключены к установкам сжиженного газа. Сейчас у властей нет возможностей для того, чтобы увеличить темпы перевода домов на природный.

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Природный газСжиженный газГосзакупкиДзержинский район
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