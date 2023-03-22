Три дома в Новосибирске переведут со сжиженного газа на природный — показываем их на карте

В Новосибирске три дома в Дзержинском районе переведут со сжиженного газа на природный. За строительство газопровода готовы заплатить 15,5 миллиона рублей.



Информацию об аукционе на работы опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — муниципальное предприятие «Энергия».

