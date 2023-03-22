Три дома в Новосибирске переведут со сжиженного газа на природный — показываем их на карте

В Новосибирске три дома в Дзержинском районе переведут со сжиженного газа на природный. За строительство газопровода готовы заплатить 15,5 миллиона рублей.
Информацию об аукционе на работы опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — муниципальное предприятие «Энергия».
— Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству наружного газопровода для перевода жилых домов со сжиженного газа на природный, — говорится в документе.
Газопровод построят к домам на улицах Шекспира, 6, Промышленной, 6 и Промышленной, 9а. Протяженность составит 1189 метров.
Заявки на торги принимают до вечера
Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что в Новосибирске 332 дома подключены к установкам сжиженного газа. Сейчас у властей нет возможностей для того, чтобы увеличить темпы перевода домов на природный.