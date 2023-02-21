«Возможностей не хватает»: в мэрии ответили, могут ли заменить сжиженный газ в домах на природный

— Такая возможность есть. Безусловно, наших возможностей не хватает, хотелось бы больше этих работ выполнять, — сказал Дмитрий Перязев. — У нас 332 дома подключены к групповым установкам сжиженного газа. При капремонте домов мы прорабатываем возможность перевода на электроснабжение при пищеприготовлении, потому что газ используется не для отопления. Там, где позволяют возможности трансформаторных подстанций.