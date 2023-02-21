«Возможностей не хватает»: в мэрии ответили, могут ли заменить сжиженный газ в домах на природный

В Новосибирске за 4 года 13 домов перевели со сжиженного газа на природный. Это сделали в рамках капремонта, сообщил на аппаратном совещании 21 февраля в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.
— Такая возможность есть. Безусловно, наших возможностей не хватает, хотелось бы больше этих работ выполнять, — сказал Дмитрий Перязев. — У нас 332 дома подключены к групповым установкам сжиженного газа. При капремонте домов мы прорабатываем возможность перевода на электроснабжение при пищеприготовлении, потому что газ используется не для отопления. Там, где позволяют возможности трансформаторных подстанций.
Дмитрий Перязев добавил, что каждый объект рассматривают индивидуально.
Вопрос о переводе домов со сжиженного на более безопасный природный газ начали подробнее обсуждать после взрыва в доме на Линейной, 39. После ЧП сотрудники «Новосибирскоблгаза» провели поквартирный обход в домах на Линейной. Всё это направлено на предотвращение подобных трагедий.
Взрыв газа на улице Линейной, 39 в Новосибирске произошел ранним утром 9 февраля. На месте работали около 200 спасателей, медики, полиция, спецтехника. В результате погибли 14 человек, в Новосибирске объявили день траура. По подозрению в причастности к взрыву арестовали двух жителей Омской области. Они работали в газовой организации и за несколько дней до взрыва были в квартирах на Линейной.