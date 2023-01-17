Подвалы с водой и «каток» у домов: новосибирцы сообщили о затоплении в Дзержинском районе

— Всё началось еще до Нового года. Это Дзержинский район. Там Каменка протекает рядом. Рядом с домами есть пустырь, сначала обнаружили там. На вчерашний день уровень воды — примерно 70 сантиметров. Теперь уже всё потекло по домам, участкам, из подвалов, погребов воду откачивали, — сообщила 17 января читательница НГС Татьяна.

