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Подвалы с водой и «каток» у домов: новосибирцы сообщили о затоплении в Дзержинском районе

В причинах подтопления в частном секторе пока разбираются специалисты

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Вода рядом с домами замерзла, образовался «каток»

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В Дзержинском районе Новосибирска по территории частных домов разлилась вода. У некоторых жителей затопило подвалы. Источник пока не определили.

— Всё началось еще до Нового года. Это Дзержинский район. Там Каменка протекает рядом. Рядом с домами есть пустырь, сначала обнаружили там. На вчерашний день уровень воды — примерно 70 сантиметров. Теперь уже всё потекло по домам, участкам, из подвалов, погребов воду откачивали, — сообщила 17 января читательница НГС Татьяна.

По словам женщины, жители обращались в местную администрацию, горводоканал и МЧС. Пока проблему не устранили.

— Звонили в администрацию — те пинают на водоканал. Такой пинг-понг: МЧС — водоканал — администрация, — пояснила Татьяна.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, поступали ли вызовы в муниципальные структуры и какие меры приняты для устранения проблемы. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области также не прокомментировали инцидент.

В декабре НГС писал о том, что в Дзержинском районе Новосибирска река Нарниста окрасилась в оранжевый цвет. Специалисты провели обследование. Выяснилось, что произошло загрязнение хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Дзержинский районКаменкаЗатопило дворыЧастный сектор
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