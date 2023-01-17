Подвалы с водой и «каток» у домов: новосибирцы сообщили о затоплении в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Новосибирска по территории частных домов разлилась вода. У некоторых жителей затопило подвалы. Источник пока не определили.
— Всё началось еще до Нового года. Это Дзержинский район. Там Каменка протекает рядом. Рядом с домами есть пустырь, сначала обнаружили там. На вчерашний день уровень воды — примерно 70 сантиметров. Теперь уже всё потекло по домам, участкам, из подвалов, погребов воду откачивали, — сообщила 17 января читательница НГС Татьяна.
По словам женщины, жители обращались в местную администрацию, горводоканал и МЧС. Пока проблему не устранили.
— Звонили в администрацию — те пинают на водоканал. Такой пинг-понг: МЧС — водоканал — администрация, — пояснила Татьяна.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, поступали ли вызовы в муниципальные структуры и какие меры приняты для устранения проблемы. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области также не прокомментировали инцидент.
В декабре НГС писал о том, что в Дзержинском районе Новосибирска река Нарниста окрасилась в оранжевый цвет. Специалисты провели обследование. Выяснилось, что произошло загрязнение хозяйственно-бытовыми сточными водами.