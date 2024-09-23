Одни кроссовки — для бега, другие — для фитнеса: реабилитолог рассказал, как выбрать обувь, чтобы не болела спина

Выбирайте качественную обувь Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











К врачам часто приходят пациенты с жалобами на плоскостопие, деформацию стопы, проблемы с суставами ног. И что уж говорить о болях в спине! Всё это — последствия неправильно подобранной обуви. Доктор Питер поговорил с реабилитологом Матвеем Одинцевым и узнал, что кроссовки и ботинки влияют не только на ноги, но и на всё тело целиком, а также о том, на какие виды обуви лучше даже не смотреть.

Большую часть дня мы проводим сидя, поэтому пешие прогулки становятся особенно важными для сохранения здоровья. Однако приносить пользу и удовольствие они будут только в том случае, если гулять в правильной обуви. Иначе такая активность может стать источником новых проблем.

— Увеличенная нагрузка на суставы, развитие плоскостопия и других патологий стопы, а также боли в спине и нарушение походки — всё это может быть следствием неправильного выбора обуви, — объясняет реабилитолог Матвей Одинцев.

Матвей Одинцев — физический и спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу.

Современные технологии в модельной обуви

В XX веке научные исследования в области биомеханики и ортопедии сделали огромный шаг вперед. Ученые начали изучать влияние разных видов обуви на движение стопы, нагрузку на суставы и биомеханику походки. Благодаря этим исследованиям были разработаны новые технологии для создания более эргономичной и здоровой обуви.

Результаты исследований привели к положительному результату. Сегодня многие бренды используют специальные материалы и технологии для создания обуви, которая поддерживает свод стопы, обеспечивает амортизацию, помогает держать спину ровно и снижает нагрузку на суставы.

Не только спортивная и ортопедическая обувь пользуются достижениями науки. Современные технологии проникают и в модельную обувь, правда, в большинстве случаев их используют «высокие» бренды.

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Правильная обувь

Поддерживает естественный свод стопы. Правильная обувь с жестким задником и супинатором помогает стопе сохранять естественную форму свода. Это снижает нагрузку на суставы и позвоночник, предотвращая плоскостопие и деформацию стопы.

Обеспечивает амортизацию. Обувь с хорошей амортизацией смягчает удары при ходьбе и беге, что защищает суставы от износа, предотвращает появление болей в ногах и спине.

Способствует правильной постановке стопы. Такая обувь помогает стопе находиться в правильном положении, что снижает риск развития плоскостопия и других деформаций стопы, а также способствует физиологичной постановке таза и позвоночника.

Не пережимает ноги. Обувь должна быть достаточно широкой, чтобы не сжимать ногу и не нарушать кровообращение.

Неправильная обувь

На плоской подошве. Обувь с плоской подошвой не поддерживает свод стопы, что может привести к плоскостопию, болям в ногах и спине, нарушению походки и развитию остеохондроза.

На высоком каблуке. Обувь на высоком каблуке перемещает центр тяжести тела вперед, что увеличивает нагрузку на позвоночник, суставы ног и мышцы. Это может привести к болям в спине, деформации стопы, развитию варикоза и ухудшению походки.

Тесная обувь. Обувь, которая слишком тесная, нарушает кровообращение в ногах и может привести к развитию мозолей, натоптышей и других проблем с кожей ног, а также к болям в ногах и ухудшению походки.

Рекомендации по выбору обуви

Для повседневной жизни. Ищите обувь с хорошей амортизацией, жестким задником и супинатором. Оптимальный каблук — не выше 3–4 см.

Для занятий спортом. Выбирайте специализированную обувь, которая создана для конкретного вида спорта (бег, фитнес, баскетбол и т. д.).

Правильная обувь — важный фактор для здоровья опорно-двигательного аппарата в любом возрасте. Важно помнить, что обувь должна быть не только красивой, но и комфортной и подбираться с учетом особенностей стопы и вида активности.

Лучше — полусогнутые ноги

Та спортсменка, что подальше, делает упражнение правильно Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Ранее мы рассказывали о том, что некоторые упражнения, в которых задействованы ноги, не так полезны, как думается.

Например, подъем и удержание прямых ног из положения лежа. Это одно из самых популярных упражнений для укрепления мышц брюшного пресса. Однако дьявол кроется в деталях: поднимая прямые ноги, вам в ходе упражнения крайне сложно контролировать, какие именно мышцы берут на себя нагрузку.

Часто при этом прогибается поясница, и вместо мышц живота, которые нужно тренировать, включаются другие мышцы, расположенные вдоль позвоночника, — подвздошно-поясничные. В результате увеличивается нагрузка на поясницу, а пресс не получает нужной нагрузки.

Снизить риски неправильного выполнения упражнения можно, если поднимать не прямые, а согнутые ноги, чтобы поясница плотнее прижималась к полу.