Новую вакцину от гриппа разработали новосибирские ученые в центре «Вектор» — в чем ее особенность

В ближайшее время вакцина выйдет на рынок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новосибирском центре «Вектор» разработали новую вакцину от гриппа. Ее создали без применения куриных эмбрионов. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на IX Конгрессе бактериологов.

— Это генноинженерная вакцина, она позволяет уйти от куриных эмбрионов, то есть от проблемы, которая сегодня тревожит весь мир, — цитирует Попову ТАСС.

Новосибирский вирусолог уточняет, чем новая разработка отличается от прежней.

— Ранее выбранные штаммы культивировали на развивающихся куриных эмбрионах. Затем наработанный вирус отбирали и использовали как вакцину. Проблема в том, что в вакцину неизбежно попадали и куриные белки, новая это не практикует, — пояснил специалист.

По словам ученого, в ближайшее время Роспотребнадзор представит новую вакцину от гриппа.