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Здоровье «Не подходите к такой птице!»: каких голубей надо бояться — объясняет орнитолог

«Не подходите к такой птице!»: каких голубей надо бояться — объясняет орнитолог

Иногда милых птиц называют «летучими крысами». Справедливо ли это?

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54 комментария

Голуби в городе — красивые и милые? Или опасные?

В любом городе довольно много голубей. Относятся к этим птицам по-разному: кто-то подкармливает булками или остатками крупы, кто-то злится, а дети с удовольствием гоняют. Есть мнение, что голуби — плохие птицы, переносчики заразы. Иногда их даже называют «летучими крысами». 63.RU разбирается, так ли это.

— Когда-то сизый голубь жил только на скалах в море. Но человек стал строить такие дома, которые похожи на естественную среду обитания этих птиц. Удобно селиться на крышах, чердаках, выводить там птенцов, — рассказывает биолог Александр Кузовенко. — И голуби стали жить в городах, они так привыкли и хорошо чувствуют себя рядом с человеком. Это так называемый синантропный вид. Что касается вреда или пользы, затрудняюсь ответить. Я бы точно не стал называть голубей летучими крысами, это некорректно: любые животные важны.

Иного мнения орнитолог Александр Гуриненко:

— Когда люди говорят про голубей, у всех возникает почему-то ассоциация «символ мира» — белая голубка. На самом деле, голуби — это вид, который полностью переменил образ жизни и питания и всё остальное. Отсюда и начались все проблемы. Голубь — это зерноядная птица, которая должна питаться чистым зерном. Голуби клевали дикорастущие злаки на полях, потом они перешли на злаки, которые сажает человек. А попав в город, эта птица перешла на всеядное питание. Теперь они едят абсолютно всё, вплоть до мяса. И с этим поменялся весь образ жизни голубей.

По словам Александра Гуриненко, если раньше голуби выводили птенцов только раз в год, то теперь первая кладка появляется в феврале, а последняя бывает в декабре, то есть минимум четыре кладки в год вместо одной.

— Численность голубей увеличилась в тысячи раз. Помог и человек: помойки, элеваторы, открытые мусорки — всё это является источником питания. Нам же жалко птичек, мы же их кормим, они же такие красивые, здоровские, летают. Но переизбыток населения, как и везде, приводит к различным неприятным эпизодам, то есть к большим вспышкам заболеваний, — продолжает орнитолог. — Так вот, голуби, когда сменили питание, у них сменился и иммунитет — из-за изменения экологической ниши. Теперь голуби являются разносчиками более 20 опасных болезней, примерно пять из которых смертельны для человека. Поэтому я, когда читаю лекции или выступаю в школах, всё время говорю: если вы видите голубя, который сопливый, слюнявый, с плохим пером, у него из носа течет какая-то вода, закрытые глаза или что-то такое, близко не подходите к такой птице и не берите ее домой!

А еще голуби и стрижи переносят постельного клопа, говорит Александр Гуриненко, поэтому люди, живущие на последних этажах пятиэтажек, часто мучаются из-за этих насекомых.

— Говорить о том, что голуби вредны или полезны, неправильно. Все животные полезны, все животные вредны. По-разному. Чтобы снизить этот «пресс» на людей со стороны голубей по заразам, надо, прежде всего, упорядочить все свалки, мусорки, которые есть в городе. Чтобы это всё не стояло, убиралось, закрывалось и так далее. Второе — необходимо выборочное снижение численности тех голубей, которые находятся в городе, любыми способами. Отлов, отстрел и тому подобное. Тем более, в моменты, когда появляется очень много таких больных голубей, — считает орнитолог.

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Комментарии
54
Zemb
10 сентября 2024, 16:32
и численность бабок с булками и пшеном как регулировать??
ЖЕЛАЮ, ШТО БЫ ВСЕ
10 сентября 2024, 16:02
Если бы каждый купил за двадцать рублей пакетик перловки и покормил голубей,то на помойках птицы бы не сидели...но сейчас не то поколение подросло, им проще голубя отравить чем покормить...страшное дело..
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