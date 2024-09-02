6 признаков, которые могут указывать на опухоль мозга. Рассказывает нейрохирург.

Не игнорируйте тревожные симптомы и идите к врачу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Невинные, на первый взгляд, симптомы могут вводить в заблуждение: они встречаются у многих, порой проходят сами и часто не свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Однако »Доктор Питер» уверен: стопроцентной гарантии в том, что все хорошо, вам никто не даст до тех пор, пока не сделаете хотя бы минимальные обследования и не исключите опасные патологии.

Чаще бывает у молодых

Долго скрываться за банальными симптомами, на которые многие не обращают особого внимания, может, например, аденома гипофиза. Это доброкачественная опухоль мозга, которую чаще всего выявляют у людей в самом расцвете сил — в возрасте от 20 до 50 лет.

По словам врача-нейрохирурга Александра Калинкина, точные причины, почему развивается аденома гипофиза, не установлены, поэтому и особых мер защиты до сих пор не существует. Важно по возможности избегать черепно-мозговых травм и инфекций, затрагивающих центральную нервную систему. А главное — надо быть просто внимательнее к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, если чувствуете непонятные изменения.

Александр Калинкин — нейрохирург, онкохирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России), кандидат медицинских наук.

Как говорят специалисты, аденома гипофиза хоть и доброкачественная опухоль, но тоже опасна возможными последствиями: можно лишиться зрения или заработать психические расстройства.

Не игнорируйте эти симптомы

Новообразование развивается в основном на передней доле головного мозга и состоит из железистой ткани. Эта опухоль может быть гормонпродуцирующей — в этом случае она способна вызывать не только неврологические, но и эндокринологические нарушения, влияющие на гормональный фон человека.

Растет образование медленно, но по мере роста начинает всё ярче и ярче себя проявлять. Растущая аденома гипофиза обычно провоцирует:

распирающую боль в голове;

ухудшение зрения;

снижение внимания и памяти;

сбои менструального цикла у женщин;

повышение артериального давления;

эндокринные нарушения.

— При возникновении неврологических симптомов следует обратиться к врачу. Насторожить должны усиливающаяся боль в области лба, глаз и висков, зрительные нарушения, отсутствие менструаций, трудности с зачатием, повышение массы тела и ухудшение качества кожи. Раннее выявление заболевания позволяет вовремя начать терапию и избежать осложнений, — предупреждает Александр Калинкин.

Операция нужна не всегда

Операция не всегда нужна Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам экспертов ФНКЦ ФМБА России, самым точным методом диагностики при подозрении на аденому гипофиза считается МРТ головного мозга. Для подтверждения диагноза врач может дополнительно назначить оценку гормонального статуса и полное офтальмологическое обследование.

Однако лечение доброкачественной опухоли мозга не всегда подразумевает исключительно операцию. Выбор тактики зависит от размеров опухоли, возраста пациента и его сопутствующих заболеваний.

— Небольшое новообразование позволяет использовать лекарственные препараты, понижающие уровень вырабатываемого им гормона. Если размеры опухоли приводят к сдавливанию окружающих тканей, назначается хирургическое лечение, — поясняют медики.

Кстати, при такой операции трепанация черепа вовсе не обязательна, ее могут сделать через носовые проходы, с применением эндоскопа. Длится вмешательство всего 1–2 часа, а уже спустя 12 часов пациент может сам ходить и есть, а еще через 3–5 дней его отпускают домой. По словам специалистов, эндоскопическое трансназальное удаление — золотой стандарт лечения аденомы гипофиза.

А что, если, помимо головы, болит и спина?

Ох, не разогнуться! Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ранее мы рассказывали о том, надо ли беспокоиться, если дает о себе знать не только голова, но и спина. Многие тут же бегут делать МРТ. Но на такой шаг не всегда нужно идти.

— В большинстве случаев боль в спине — это нейрорефлекторные мышечно-тонические синдромы, которые диагностируются несложно, и в этом случае достаточно лишь осмотра невролога, — объясняет невролог Дмитрий Тархов.

Дмитрий Тархов — невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.