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Более 300 человека заразились сифилисом в НСО

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Здоровье В Новосибирской области выявили более 300 новых пациентов с сифилисом, среди них есть дети

В Новосибирской области выявили более 300 новых пациентов с сифилисом, среди них есть дети

Показатель заболеваемости держится на стабильном уровне

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39 комментариев

Данные венерических заболеваний

317 человек, включая двух несовершеннолетних, заразились сифилисом за первые 7 месяцев 2024 года в Новосибирской области. Об этом НГС сообщил региональный Роспотребнадзор.

Как отметили в надзорном ведомстве, показатель заболеваемости соответствует показателям за аналогичный период 2023 года.

Также в регионе с начала года выявили 152 случая заражение гонореей. Помимо этого, в регионе за первые 7 месяцев зарегистрировали 1045 случаев ВИЧ-инфекции. При этом показатель по ВИЧ снизился на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

В Роспотребнадзоре отметили, что больше всего новых случаев ВИЧ выявили в Новосибирске. От общего количества в городе зафиксировали 507 человек.

Всего в Новосибирской области антиретровирусную терапию получают 26 642 человека.

Ранее мы рассказывали историю 17-летней сибирячки, которая открыто живет с ВИЧ.

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Сифилис Гонорея ВИЧ Новосибирск
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Комментарии
39
kott
1 сентября 2024, 15:43
Проверяйтесь регулярно и лечитесь, от сифилса даже презерватив не помощник
трям-брям
1 сентября 2024, 17:21
Вспомнил песню: «мои друзья бухают самогон, а я в больнице - у меня сифон» 😂😂😂
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