В Новосибирской области выявили более 300 новых пациентов с сифилисом, среди них есть дети

Данные венерических заболеваний Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











317 человек, включая двух несовершеннолетних, заразились сифилисом за первые 7 месяцев 2024 года в Новосибирской области. Об этом НГС сообщил региональный Роспотребнадзор.

Как отметили в надзорном ведомстве, показатель заболеваемости соответствует показателям за аналогичный период 2023 года.

Также в регионе с начала года выявили 152 случая заражение гонореей. Помимо этого, в регионе за первые 7 месяцев зарегистрировали 1045 случаев ВИЧ-инфекции. При этом показатель по ВИЧ снизился на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

В Роспотребнадзоре отметили, что больше всего новых случаев ВИЧ выявили в Новосибирске. От общего количества в городе зафиксировали 507 человек.

Всего в Новосибирской области антиретровирусную терапию получают 26 642 человека.