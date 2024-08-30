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Здоровье Всё о коронавирусе обзор Принять лекарство нужно в первые пять дней: как сейчас лечат ковид дома и в больнице

Принять лекарство нужно в первые пять дней: как сейчас лечат ковид дома и в больнице

И можно ли обойтись без вызова врача

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11 комментариев

Пока ковид не подтвержден, врачи рекомендуют лечить его как обычную простуду

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на треть, сопоставимо выросло и число госпитализаций — то есть случаев, когда болезнь протекает явно тяжелее сезонного ОРВИ. Мы уже рассказывали о том, как по симптомам понять, что пора вызывать врачей, а сегодня поговорим о том, как и чем они сегодня лечат пациентов с коронавирусом.

Материал публикуется с ознакомительной целью и не является инструкцией на случай заболевания. Перечисленные в материале препараты могут быть назначены только после оценки общего состояния здоровья пациента и оценки индивидуальных рисков. Если вы заметили у себя симптомы болезни, пожалуйста, обратитесь к врачу.

За несколько лет с момента появления COVID-19 тактика его лечения неоднократно менялась — это связано и с мутациями самого вируса, и со степенью его изученности. В самом начале к врачам настойчиво рекомендовали обращаться при появлении первых же симптомов (и не безосновательно — первые штаммы были куда более патогенными). Сейчас новую волну ковида связывают с распространением варианта FLiRT, это одно из ответвлений омикрон-линии. Симптомы «флирта» легко спутать с ОРВИ, и врачи считают, что на первых порах достаточно самостоятельного наблюдения и облегчения симптомов.

— Итак, появились симптомы ОРВИ, поднялась температура. Многие начинают заниматься самолечением, что на этом этапе в принципе допустимо, ничего страшного тут нет, — считает врач-терапевт Иван Скороходов. — Думаю, все знают, что нужно делать — обильное питье, покой, жаропонижающие препараты. Чего не нужно делать? Не нужно самим себе назначать антибиотики, не нужно самостоятельно пить противовирусные препараты — пациенты в большинстве случаев это делают нерационально, спустя несколько дней после появления симптомов, когда принимать их уже поздно.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

В Минздраве начальную тактику лечения описывают примерно так же — до подтверждения ковида пациентов с легким течением болезни рекомендуют лечить так же, как лечат пациентов с ОРВИ.

— Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендованные для лечения сезонных ОРВИ, — говорится в методичке министерства.

Симптомы болезни, которую вызывает коронавирус «флирт», мало отличаются от симптомов ОРВИ

Стопроцентно подтвердить ковид могут только результаты тестов — без анализов коронавирусную инфекцию не диагностируют. Так что даже если вы не хотите обращаться к врачу из-за повышения температуры и боли в горле, тест сделать все-таки стоит.

— Надо тестироваться в первые пару дней после появления симптомов, лучше не затягивать, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Лучше сделать ПЦР в хорошей лаборатории, но, если нет возможности, можно купить быстрый тест на антиген. Это надо сделать, потому что, например, аденовирус и риновирус могут иметь схожие симптомы, но риски при них не сопоставимы с ковидом и они не требуют особых подходов к лечению, поэтому если есть возможность все-таки установить наличие SARS-CoV-2 инфекции, то это поможет при дальнейшей выработке тактики лечения.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Вырабатывать тактику лечения придется, если состояние пациента ухудшится и обойтись одним только жаропонижающим не получится. Но даже если вы перенесете болезнь легко — тест всё равно пригодится. Особенно если какие-то неприятные симптомы возникнут уже после выздоровления.

— Если вы обращались к врачу, он на основании тестов сможет подтвердить ковид. И тогда даже в случае легкого течения вам будет положена углубленная постковидная диспансеризация и наблюдение специалистов в зависимости от того, на что вы пожалуетесь, — объясняет врач Владимир Болибок.

Владимир Болибок — врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.

Если ковид подтверждается, то врачи могут назначить не только стандартные «противопростудные», но и этиотропные препараты, то есть воздействующие непосредственно на вирус.

— В случае с коронавирусом к ним в первую очередь относят комбинацию — нирматрелвир и ритонавир. На втором месте молнупиравир, на третьем — фавипиравир. Это то, что назначается на стадии амбулаторного лечения, — говорит Владимир Болибок.

Особенно важны этиотропные препараты для людей с высокими факторами риска тяжелого течения заболевания. Это, например, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами, перенесшие ранее инфаркты и инсульты.

— Если принять соответствующие противовирусные препараты в первые пять дней от появления симптомов, то риски тяжелого течения кардинальным образом снижаются, — отмечает иммунолог Николай Крючков. — Но это тоже должно быть по назначению врача, они не показаны всем людям с признаками ОРВИ.

Если у вас есть хронические заболевания, то обращаться к врачу следует при первых же симптомах коронавирусной инфекции

Какими бы ни были первичные риски, если ситуация ухудшается и появляются дополнительные симптомы — пациента госпитализируют. Уже в больнице врачи смогут назначить более серьезные препараты, которые должны применяться под наблюдением специалистов.

Владимир Болибок говорит, что, когда болезнь протекает тяжело и воспалительный процесс не снимается обычными нестероидными противовоспалительными препаратами (к ним относится, например, ибупрофен), подключают стероидные — например, преднизолон или гидрокортизон. Для гормональной терапии врачи могут использовать также дексаметазон и другие препараты, кроме того, могут применяться моноклональные антитела — всё это уже в условиях стационара, под постоянным наблюдением медиков. Там же подключают кислород, если есть дыхательная недостаточность.

Антикоагулянты, которые применяют для снижения риска тромбоза, тоже, как правило, назначают уже после госпитализации — по крайней мере Минздрав не рекомендует это делать в домашних условиях.

ПО ТЕМЕ
Коронавирус Ковид Лечение COVID-19 Медицина Минздрав Лекарства
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Комментарии
12
Bream
30 августа 2024, 09:52
какие "соответствующие" противовирусные? это миф.
NaTaSHka
30 августа 2024, 08:55
Фигня. Никто тест не делает. Хочешь-плати. Поэтому и лечение корявое. Антибиотики при пневмонии выписывают не те. При госпитализации не заморачиваются правильной схемой лечения. Болеют много. Пневмония опять голову подняла. Причем прошлые антитела новая версия обходит на ура.
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