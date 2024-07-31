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Здоровье Новосибирск накроет магнитная буря — когда ее ждать

Новосибирск накроет магнитная буря — когда ее ждать

Изменения в магнитосфере начнутся с 6 утра

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6 комментариев
Магнитная буря достигнет интенсивности G1

В Новосибирске в будущий четверг, 1 августа, ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся с 6 часов утра и продлятся до 18 часов. Буря достигнет интенсивности G1, что считается слабым уровнем.

Как объясняла заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, магнитная буря может влиять на человека, риски имеются для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, изменения в магнитосфере могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями и других.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — сообщала Елена Обут.

Магнитные бури могут сопровождать полярные сияния. В 2024 году жители Новосибирской области несколько раз наблюдали полярные сияния, их могли заметить в марте и мае.

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Новосибирск Магнитная буря Космос Здоровье
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Комментарии
6
Zemb
31 июля 2024, 22:37
на Ленина 12 астрономов набрали с Авито из под Новосибирска.. у них даже персональное новосибирское солнце существует... оно долбит исключительно в Новосибирск. в остальном мире как то все по другому происходит.
Гость
31 июля 2024, 22:37
Новосибирск « буря» накрыла с 90 х годов. И с каждым годом город все хуже и хуже себя « чувствует».
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