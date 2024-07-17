«Показал безопасность и эффективность». Когда в России выпустят вакцину от рака и как она будет работать

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Препарат с онколитическими вирусами, который условно называют «онковакциной», прошел доклинические испытания и показал свою безопасность. Теперь его будут тестировать на пациентах с глиобластомой. Разработчик терапии, вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал нашим коллегам из MSK1.RU, как она будет работать и когда сможет применяться для лечения.



— Этот препарат, который у нас уже создан, испытывали на мышиных моделях, и он показал безопасность и эффективность. Следующая фаза — это клинические испытания. Мы выбрали пациентов с глиобластомой неслучайно, потому что глиобластома — это абсолютно смертельное заболевание, — рассказал Петр Чумаков.



Глиобластома — первичная внутримозговая опухоль четвертой степени злокачественности. Она считается самой агрессивной формой рака. Пациент с таким диагнозом может прожить меньше двух лет, хотя бывают и исключения. Что именно вызывает этот вид рака, неизвестно. Наиболее частая причина — генетический сбой.



В разрабатываемой «онковакцине» содержатся вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки, не повреждая нормальные. Также они стимулируют противоопухолевый иммунитет. Когда эффект вируса проходит, продолжается претерапевтическое действие: иммунная система лучше распознаёт опухолевые клетки и уничтожает их.



По словам вирусолога, «онковакцина» будет доставляться в опухоль через артерию, которая ее питает. Пациентов для исследований начнут подбирать этой осенью, но этот процесс небыстрый: ученым нужно найти однотипную когорту людей приблизительно в одной стадии заболевания, а встречается оно довольно редко.



Работы над данной вакциной ведутся еще с 1970-х годов. Чумаков отметил, что препарат можно было применять уже много лет назад, его безопасность априори доказана.

