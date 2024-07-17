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Здоровье «Показал безопасность и эффективность». Когда в России выпустят вакцину от рака и как она будет работать

«Показал безопасность и эффективность». Когда в России выпустят вакцину от рака и как она будет работать

Препарат будут тестировать на пациентах с глиобластомой

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7 комментариев

Препарат с онколитическими вирусами, который условно называют «онковакциной», прошел доклинические испытания и показал свою безопасность. Теперь его будут тестировать на пациентах с глиобластомой. Разработчик терапии, вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал нашим коллегам из MSK1.RU, как она будет работать и когда сможет применяться для лечения.

— Этот препарат, который у нас уже создан, испытывали на мышиных моделях, и он показал безопасность и эффективность. Следующая фаза — это клинические испытания. Мы выбрали пациентов с глиобластомой неслучайно, потому что глиобластома — это абсолютно смертельное заболевание, — рассказал Петр Чумаков.

Глиобластома — первичная внутримозговая опухоль четвертой степени злокачественности. Она считается самой агрессивной формой рака. Пациент с таким диагнозом может прожить меньше двух лет, хотя бывают и исключения. Что именно вызывает этот вид рака, неизвестно. Наиболее частая причина — генетический сбой.

В разрабатываемой «онковакцине» содержатся вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки, не повреждая нормальные. Также они стимулируют противоопухолевый иммунитет. Когда эффект вируса проходит, продолжается претерапевтическое действие: иммунная система лучше распознаёт опухолевые клетки и уничтожает их.

По словам вирусолога, «онковакцина» будет доставляться в опухоль через артерию, которая ее питает. Пациентов для исследований начнут подбирать этой осенью, но этот процесс небыстрый: ученым нужно найти однотипную когорту людей приблизительно в одной стадии заболевания, а встречается оно довольно редко.

Работы над данной вакциной ведутся еще с 1970-х годов. Чумаков отметил, что препарат можно было применять уже много лет назад, его безопасность априори доказана.

— Такого рода вещи занимают, к сожалению, годы. При этом мы знаем, что эти вирусы абсолютно безопасны. Они были выделены из кишечника здоровых детей, этим занималась моя покойная мать еще в 1970-е годы. Во время вакцинирования против полиомиелита некоторые дети не защищались от вируса. Оказалось, в их кишечнике в это время шла бессимптомная инфекция другого вируса, который не давал внедриться полиовирусу, — объяснил Чумаков.

ПО ТЕМЕ
Рак Онкология Онковакцина Лечение Профессор Чумаков
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Комментарии
7
ЛеньПридумыватьЛогин
17 июля 2024, 18:42
Искренне надеюсь, что это не просто красивые слова, а трейлер анонса реально работающего средства
Гость
17 июля 2024, 18:36
Видали мы уже "вакцины", в период ковида. "Эффективность" просто жуткая была.
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